Центробанк остановил работу нелегальных онлайн-казино в России 347 1 Экономика

С середины января остановилась работа всех нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор в России. Это произошло вследствие зачистки Центральным банком рынка платежей, которые получали сайты казино и платформы для ставок на спорт. В результате россияне сейчас не могут сделать ставку ни в одной валюте мира. Исключением выступают биткоины, пишет издание The Bell.