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Центробанк остановил работу нелегальных онлайн-казино в России

20 Января 2021 347 1 Экономика
Центробанк остановил работу нелегальных онлайн-казино в России

С середины января остановилась работа всех нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор в России. Это произошло вследствие зачистки Центральным банком рынка платежей, которые получали сайты казино и платформы для ставок на спорт. В результате россияне сейчас не могут сделать ставку ни в одной валюте мира. Исключением выступают биткоины, пишет издание The Bell.

ЦБ vs онлайн-казино – 1:0

  • В начале 2021 года ЦБ добился того, чему была посвящена его борьба начиная с 2017-го – онлайн-казино и букмекерские конторы не могут получить платежи от клиентов, а их работа почти полностью парализована. До этого, несмотря на попытки ЦБ отрегулировать рынок, никаких проблем у компаний и игроков не возникало.
  • На текущий момент крупные казино перешли на биткоины, а мелкие – временно приостановили прием ставок. Как пишет The Bell, пополнить счет картой или номером мобильного телефона невозможно в таких онлайн-казино, как Admiral777, JoyCasino, Admiral888, Gaminator и др. Платежи не проходят через «Сбербанк», «Тинькофф», «Мегафон», «Билайн» и «Яндекс.Деньги».
  • Перестали отображаться «зеркала» сайтов «Вулкан Роял», «Вулкан Старс», «Вулкан Престиж» – их не удается открыть даже через VPN. В Azino777 пропала возможность оплаты банковскими картами и другими методами, кроме биткоина. Не находится в интернете и сайт одного из крупнейших нелегальных букмекеров – 1Xbet.
  • По данным The Bell, делать нелегальные онлайн-ставки теперь можно только в офлайне и у старых крупных игроков – в Москве и Петербурге они приезжают к клиентам на дом и берут деньги наличными. Услуга называется «VIP-инкассация». Как правило, ей пользуются чиновники, госслужащие и топ-менеджеры, которые боятся, что их переводы будут отслежены. При этом они платят 4-5% от суммы за подобную инкассацию. Услуга имеет смысл с депозитами от 100 тыс. долларов.
  • По оценкам экспертов, рынок ставок в онлайн-казино в России составлял 1-1,5 млрд евро в год в период с 2016 по 2018 годы. В 2019 году выручка букмекеров оценивалась более чем в 1 трлн руб. По словам анонимного представителя отрасли, получать ставки наличными – это не системный бизнес. Поэтому «все крупные ребята свернули деятельность или переходят на лицензию». Правда, лицензию могут получить только букмекеры.

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  • Одновременно с этим власти готовят реформу букмекерского рынка – Госдума уже приняла закон о создании единого регулятора азартных игр. Задачей регулятора будет отслеживать платежи и направлять отчисления от букмекеров в пользу спортивных федераций и профессиональных лиг.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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13:38 0 0
И.И..:

новость не актуальна для большинства россиян, ибо вкладываться и делать ставки не с чего.

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