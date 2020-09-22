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Бюджет России приготовили к нефти по 15 долларов

22 Сентября 2020 380 0 Экономика
Бюджет России приготовили к нефти по 15 долларов

Российское правительство приготовилось к худшему – дальнейшему падению цен на нефть. До 2020 года власти лишь в самых экстремальных и шоковых сценариях рассматривали снижение стоимости топлива до 20 долларов за баррель и ниже. Но год пандемии коронавируса продемонстрировал, что цены могут упасть и до отрицательных значений. Поэтому в Налоговый кодекс вносится поправка, которая позволит взимать налог на добычу нефти при любой цене топлива.

Нефтяникам повышают налоги

  • Госдума утвердила во втором чтении поправку в Налоговый кодекс, позволяющую правительство облагать нефть налогом на добычу полезных ископаемых при любых ценах. До сих пор действовало ограничение – если среднемесячная цена барреля Urals опускалась ниже 15 долларов, НДПИ бюджет не получал.
  • В результате, как следует из документа в единой базе Госдумы, после изменения коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть (Кц), даже при цене меньше 15 долларов за баррель выплата в бюджет НДПИ в размере 428 руб. за тонну останется неизменной.
  • По словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, в апреле ведомство увидело, что при определенных условиях (падение цен ниже 15 долларов) значение показателя Кц становится отрицательным. Это обстоятельство лишало бюджет налоговых сборов с нефтяной промышленности.
  • Против инициативы Минфина выступил комитет Госдумы по энергетике. Его представители заявили, что изменение порядка налогообложения негативно повлияет на финансовую устойчивость российских нефтяников.
  • Справедливо будет заметить, что в апреле средняя экспортная цена так и не упала ниже 15 долларов. По месяцу она составила 18,22 доллара, хотя и опускалась ниже 10 долларов в отдельные моменты. Поэтому бюджет все равно получил небольшой доход в виде НДПИ. Тем не менее нефтегазовые доходы упали до 214 млрд руб. в мае, что было в три раза меньше, чем в тот же период годом ранее. Для сравнения: в августе объем поступлений от нефти и газа вырос до 404 млрд руб.
  • В отличие от СССР, который распался при нефтяных ценах ниже 10 долларов, Россия выстояла, но дефицит бюджета по итогам года – во многом из-за нефти – достигнет 4,7 трлн руб. и 2,7 трлн руб. в 2021 году. Поэтому Минфин намерен взять с нефтяников дополнительные 300 млрд руб. В частности ведомство инициировало отмену льгот по НДПИ и экспортной пошлине для истощенных месторождений, а также ликвидирует льготы по месторождениям вязкой и сверхвязкой нефти и меняет формулу налога на добавленный доход. В целом Минфин взял курс на повышение налогов, против чего уже высказались Греф и Кудрин.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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