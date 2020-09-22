Бюджет России приготовили к нефти по 15 долларов 380 0 Экономика

Российское правительство приготовилось к худшему – дальнейшему падению цен на нефть. До 2020 года власти лишь в самых экстремальных и шоковых сценариях рассматривали снижение стоимости топлива до 20 долларов за баррель и ниже. Но год пандемии коронавируса продемонстрировал, что цены могут упасть и до отрицательных значений. Поэтому в Налоговый кодекс вносится поправка, которая позволит взимать налог на добычу нефти при любой цене топлива.