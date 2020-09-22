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Греф и Кудрин выступили против повышения налогов

22 Сентября 2020 360 0 Экономика
Греф и Кудрин выступили против повышения налогов

Правительство России под руководством бывшего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина приняло решение повышать налоги на граждан и компании для покрытия дефицита бюджета. Госдума уже прогнала через два чтения законопроект об увеличении табачных акцизов на 20%, введен налог на банковские вклады, повышен до 15% НДФЛ для доходов более 5 млн руб. в год (за исключением продажи недвижимости), сырьевым компаниям с налоговой нагрузкой в 10-25% предстоит ее повышение до 40%. И это только начала – дальше повышение алкогольных акцизов, тарифов на коммунальные услуги, отмена социальных льгот и т.д. Против налогового пресса правительства Мишустина, под который попала экономика, еще не вышедшая из кризиса, выступили глава Счетной палаты Алексей Кудрин и глава Сбербанка Герман Греф.

Государству нужно больше постоянных доходов

  • Правительство Мишустина увеличивает налоговую нагрузку ради пополнения федерального бюджета, дефицит которого в этом году достигнет 4,7 трлн руб. Однако не все согласны с таким подходом к решению вопроса.
  • Глава Сбербанка Герман Греф призвал сокращать количество налогов и снижать налоговые ставки вместо того, что сейчас делает кабинет министров. По его словам, одно из конкурентных преимуществ России – относительно невысокие налоговые ставки. Но сейчас власти делают все, чтобы страна его утратила. Греф назвал повышение налогов «самой последней мерой, на которую должно идти государство».
  • Глава Сбербанка предложил сокращать расходы бюджета и повышать объем заимствований. «Нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов, сокращать налоговые ставки», – сказал Греф в интервью «России-24». Также Греф назвал идею о налоге на банковские вклады неудачной, хотя доля вкладчиков Сбербанка, которые будут платить новый налог, не превышает 1-2%.
  • В свою очередь, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, предложил избежать повышения налоговых ставок за счет приватизации государственного имущества. По его словам, Россия может продавать излишнее госимущество на 200-300 млрд руб. в год в течение 5-6 лет. Тогда, отмечает он, «некоторые налоги не пришлось бы повышать». При этом Кудрин напомнил, что в 2019 году государство продало собственности всего на 11,5 млрд руб., из которых 7,4 млрд были средствами в счет задолженности по сделке от 2010 года.
  • При этом, как показала проверка Счетной палаты, государство не знает, сколько точно компаний и имущества ему принадлежит. По данным Росимущества, у России 1025 АО и 626 ФГУПов в собственности. По данным Росстата, 1059 АО и 760 ФГУПов. По данным ФНС, 218 АО и 792 ФГУПа. Около 90% АО и ФГУПов находятся в серой зоне и выплачивают руководству в 20 раз больше, чем сотрудникам, даже при убыточности предприятия. Государству нужно избавлять от подобных компаний, как от раковой опухоли, поскольку через них выкачиваются деньги из раздутого бюджета, так же как служебные квартиры, как установила Счетная палата, разворовываются чиновниками.
  • Примечательно в этом плане, что в первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов раскритиковал предложение Кудрина. По его словам, продажа госимущества – «это разовые деньги». Но государству нужны постоянные доходы. Такими доходами станет повышение косвенных налогов, НДФЛ и других сборов со стороны государства. Все это лишает Россию экономического роста, граждан России – доходов, а страну в целом – развития.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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