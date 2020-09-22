Греф и Кудрин выступили против повышения налогов 360 0 Экономика

Правительство России под руководством бывшего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина приняло решение повышать налоги на граждан и компании для покрытия дефицита бюджета. Госдума уже прогнала через два чтения законопроект об увеличении табачных акцизов на 20%, введен налог на банковские вклады, повышен до 15% НДФЛ для доходов более 5 млн руб. в год (за исключением продажи недвижимости), сырьевым компаниям с налоговой нагрузкой в 10-25% предстоит ее повышение до 40%. И это только начала – дальше повышение алкогольных акцизов, тарифов на коммунальные услуги, отмена социальных льгот и т.д. Против налогового пресса правительства Мишустина, под который попала экономика, еще не вышедшая из кризиса, выступили глава Счетной палаты Алексей Кудрин и глава Сбербанка Герман Греф.