Коронавирус Трампа обвалил рубль. Будет еще хуже, если он проиграет выборы 966 1 Экономика

Пока еще президент США Дональд Трамп продолжает управлять, по крайней мере рублем и российским фондовым рынком, с помощью своего твиттера. Сообщение о том, что у него и его жены выявили коронавирус, ударило по рублю, который потерял 1,1 руб. к доллару и опустился до отметки 78,48. Аналитики предупреждают – для российской валюты будет еще хуже, если Трамп проиграет президентские выборы 3 ноября.