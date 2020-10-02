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Коронавирус Трампа обвалил рубль. Будет еще хуже, если он проиграет выборы

2 Октября 2020 966 1 Экономика
Коронавирус Трампа обвалил рубль. Будет еще хуже, если он проиграет выборы

Пока еще президент США Дональд Трамп продолжает управлять, по крайней мере рублем и российским фондовым рынком, с помощью своего твиттера. Сообщение о том, что у него и его жены выявили коронавирус, ударило по рублю, который потерял 1,1 руб. к доллару и опустился до отметки 78,48. Аналитики предупреждают – для российской валюты будет еще хуже, если Трамп проиграет президентские выборы 3 ноября.

Коронавирус Трампа дорого обходится России

  • Президент США Дональд Трамп написал в пятницу, 2 октября, у себя в твиттере, что у него и его жены Мелании Трамп положительный тест на COVID-19: «Мы немедленно уходим на карантин и начинаем лечение. Мы пройдем через это ВМЕСТЕ!»
  • Трамп мог заразиться от своей ближайшей помощницы – Хоуп Хикс. По словам его врача, президент и первая леди останутся в Белом доме во время лечения. Бригада медиком будет наблюдать за процессом их выздоровления. «Президент продолжит выполнять свои обязанности без перерыва», – отметил врач Белого дома Скотт Конли.
  • Трамп заразился коронавирусом за месяц до президентских выборов в США. Его оппонент – кандидат от демократов Джо Байден критикует Трампа за запоздалые и неэффективные меры по борьбе с коронавирусом. У Байдена есть высокие шансы выиграть выборы и прийти в Белый дом. Для России это будет плохим сценарием – аналитики прогнозируют усиление санкций и давления на режим Владимира Путина.
  • Именно поэтому новость о заболевании Трампа сразу же ударила по рублю: американская валюта подорожала на 1,42%, или на 1,1 руб., а евро – на 1,26%, или на 1,15 руб. В итоге доллар стоит 78,48 руб., а евро – 92,08 руб. При этом пошли насмарку все усилия российского правительства поддержать рубль дополнительными продажами Центробанка и валютной выручкой российских экспортеров.
  • По словам аналитиков, ни одна валюта развивающихся стран не реагирует на коронавирус у Трампа так нервно, как это делает рубль. В то время как рубль теряет больше 1%, бразильский реал не меняется к доллару, а южноафриканский ранд подешевел всего на 0,3%.
  • Однако Трамп заставил поволноваться и фондовый рынок США, на котором отмечается фронтальное падение, а также фондовые индексы в Японии и Европе. Несутся вниз и цены на нефть – сорт Brent подешевел на 3,3%, до 39,27 доллара за баррель на декабрьские контракты. Все из-за опасений того, что демократ Байден снимет санкции с Ирана и иранская нефть хлынет на рынок.
  • Ранее аналитики Bloomberg прогнозировали, что в октябре рубль будет падать до 80 руб. за доллар в ожидании исхода президентских выборов в США и возможных новых санкций против России за отравление Алексея Навального, кризис в Белоруссии и даже военный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. По последнему конфликту Россия пока сохраняет нейтралитет, но Путин уже отказался отдавать Нагорный Карабах Эрдогану.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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15:57 2 0
Утковод Дмитрий:

Ожидание: великая сверхдержава, мировой финансовый центр, расчеты со всем миром в национальной валюте. Реальность: рубль летает как ср..ный веник на каждом чихе и пуке большого американского господина.

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