Бензин может подорожать до 50-55 рублей за литр. АЗС спрогнозировали рост цен на 14% 289 1 Экономика

Бензин может подорожать на 14% до конца года. Если на 19 марта Аи-92 стоил 44,83 руб. за литр, а Аи-95 – 48,21 руб., то к концу года Аи-92 может стоить 51,10 руб., а Аи-95 – 54,95 руб. О росте цены на автомобильное топливо Независимый топливный союз сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину в письме, на которое ссылаются «Известия». Это неизбежно произойдет из-за повышения оптовых цен.