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Бензин может подорожать до 50-55 рублей за литр. АЗС спрогнозировали рост цен на 14%

23 Марта 2021 289 1 Экономика
Бензин может подорожать до 50-55 рублей за литр. АЗС спрогнозировали рост цен на 14%

Бензин может подорожать на 14% до конца года. Если на 19 марта Аи-92 стоил 44,83 руб. за литр, а Аи-95 – 48,21 руб., то к концу года Аи-92 может стоить 51,10 руб., а Аи-95 – 54,95 руб. О росте цены на автомобильное топливо Независимый топливный союз сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину в письме, на которое ссылаются «Известия». Это неизбежно произойдет из-за повышения оптовых цен.

Демпфер правительства не справляется

  • С начала 2021 года бензин в России подорожал чуть больше чем на 1 руб., но до конца года он станет дороже еще на 6 руб., или на 14%. Об этом главе правительству написали представители Независимого топливного союза, сообщают «Известия». Рост цен на топливо в 2,5 раза опередит текущую инфляцию, но будет способствовать ее разгону.
  • АЗС поднимут цены, поскольку стоимость топлива резко растет в оптовом звене. На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже с 1 декабря по 17 марта цены на Аи-92 и Аи-95 выросли более чем на 18%. Тонна Аи-92 стоит 53,6 тыс., а тонна Аи-95 – 55,3 тыс. руб. При этом зимой цена топливо традиционно снижается, однако в этот раз ее толкали вверх растущие котировки нефти.
  • Обычно АЗС пользовались низким сезоном, чтобы закупить топливо в резервы и обеспечить плавный рост стоимости в весенне-летний сезон, когда спрос растет со стороны гражданского транспорта и сельхозкомпаний. Однако нефтяникам оказалось выгоднее продавать бензин на экспорт в связи с большей привлекательностью «экспортной альтернативы».
  • В Независимом топливном союзе объяснили премьеру Мишустину, что экспорт становится более выгодным вследствие того, что правительство повысило на 4% акцизы на бензин и дизельное топливо. Также правительство изменило формулу демпфера, увеличив надбавки к возвратному акцизу, и повысило налоговую нагрузку на внутренний рынок. «А это стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки», – подчеркнули представители АЗС.
  • По данным Thomson Reuters Kortes, розничные цены на бензин с начала года выросли по марке Аи-92 на 1,21 руб., а по марке Аи-95 – на 1,09 руб. Дальнейший рост будет неизбежен, если правительство не снизит акциз на бензин и дизельное топливо, а также не отменит демпферный механизм, из-за которого и растут цены, считают представители АЗС. В доказательство негативного воздействия на рынок демпфера они привели ситуацию 2020 года, когда цены в опте упали, а в рознице сохранились, поскольку нефтяникам нужно было выплачивать в бюджет компенсацию.
  • Минэнерго выступило резко против отмены демпферного механизма. Замминистра Павел Сорокин заявил, что он помогает «стабилизировать» цены на бензин. С 1 мая власти из бюджета выплатят нефтяникам дополнительные 135 млрд руб., чтобы они сдерживали рост цен на топливо. Сорокин убежден, что благодаря механизму потребитель топлива в России может иметь «предсказуемую цену». На вопрос РБК, можно ли сделать так, чтобы бензин дешевел вместе нефтяными ценами, представитель Минэнерго заявил, что создаст «проблемы с планированием и прогнозированием».
  • Главной причиной подорожания топлива Сорокин назвал «слабеющий рубль» – с начала 2021 года нефть подорожала с 51 до 62,23 доллара за баррель, а рубль не укрепился. «Рубль остается достаточно слабым, что не свойственно ему при росте цен на нефть», – констатировал Сорокин.
  • Не дают рублю укрепляться Минфин и ЦБ – они объявили о скупке до конца года долларов на 2,7 трлн руб. дополнительных доходов от нефти. Именно из-за валютного насоса, который они включили, рубль не может укрепиться до справедливого значения – 64,65 руб. за доллар. В общей сложности Минфин собирается закупить 33 млрд долларов в Фонд национального благосостояния.

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  • ФНБ, в котором на 1 марта было 8,687 трлн руб., или 116,7 млрд долларов, правительство решило тратить на инвестиционные проекты госпредприятий и компаний российских олигархов. В основном это нефтяные, газовые и прочие сырьевые проекты, усиливающие сырьевую модель российской экономики. Также часть средств может быть роздана «дружественным странам» на покупку некой российской продукции.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:54 0 0
Влад:

Читать всем! Внимательно! И очень хорошо запомнить.... Прекрасное отражение российской действительности... просто вакханалия и бесовские пляски

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