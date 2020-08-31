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Белорусы забрали 600 млн долларов из банков
31 Августа 2020 252 0 Экономика
Политический кризис в Белоруссии перерастает в полноценный финансовый – под ударом оказалась банковская система страны. После президентских выборов 9 августа, которые были сфальсифицированы и против которых выступили граждане республики, из банковской системы Белоруссии было выведено 6% депозитов физических лиц. К такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства Fitch. Белорусский рубль девальвировался с начала года к доллару на 27%, а к евро – на 35%. Минск попросил Россию реструктурировать кредит на 1 млрд долларов, чтобы страна могла сохранить финансовую стабильность.
Депозиты забирают «негодяи»
- Белорусы забрали 6% от всех депозитов физических лиц в крупнейших кредитных организациях страны, на которые приходится 60% активов банковского сектора. Об этом сообщило международное рейтинговое агентство Fitch, занимающееся оценкой банков.
- Точную сумму в агентстве не назвали, но если взять данные Нацбанка Белоруссии на 1 июля, то получается, что на депозитах белорусы держали 25,495 млрд руб., или 10,619 млрд долларов. Тогда 6% будут равнять 636 млн долларов.
- Аналитики предупреждают, что подобное развитие ситуации угрожает банкам с точки зрения их фондирования и ликвидности. Белорусские банки сильно зависят от денег граждан – на них приходится 60% всех обязательств банковской системы. Отток депозитов пока позволяют выдерживать хорошие показатели ликвидности, сформированные в начале августа.
- Президент Александр Лукашенко назвал ситуацию с вкладами диверсией. Тех, кто забирает деньги из банков, он назвал «внутренними негодяями», которые стремятся дестабилизировать финансовый рынок. Люди, по словам Лукашенко, поддаются призывам и забирают валюту из банков.
- Спрос на доллары и евро, а также закрытие банковских вкладов последовали после того, как в Белоруссии прошел слух о запрете на валютные операции и проверку законности депозитов со стороны КГБ. Лукашенко опроверг эту информацию – никаких ограничений власти не планируют вводить. Но люди не доверяют ему. Депозиты продолжают утекать из банков, а в обменниках закончилась иностранная валюта.
- Белорусский рубль потерял 27% к доллару и 35% к евро с начала года. Лукашенко попросил у России «оставить» Минску 1 млрд долларов долга, чтобы страна смогла справиться с финансовым потрясением. Путин ответил согласием.
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