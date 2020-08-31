Белорусы забрали 600 млн долларов из банков 252 0 Экономика

Политический кризис в Белоруссии перерастает в полноценный финансовый – под ударом оказалась банковская система страны. После президентских выборов 9 августа, которые были сфальсифицированы и против которых выступили граждане республики, из банковской системы Белоруссии было выведено 6% депозитов физических лиц. К такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства Fitch. Белорусский рубль девальвировался с начала года к доллару на 27%, а к евро – на 35%. Минск попросил Россию реструктурировать кредит на 1 млрд долларов, чтобы страна могла сохранить финансовую стабильность.