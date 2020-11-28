Бедных россиян станет на 1 млн больше. Кудрин рассказал о масштабах бедствия 184 0 Экономика

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об увеличении числа россиян за чертой бедности. Во время выступления на «Общероссийском гражданском форуме – 2020» он спрогнозировал, что по итогам этого года в России будет на 1 млн больше бедных, чем до начала пандемии. Также Кудрин отметил, что треть компаний малого и среднего бизнеса может не пережить второй волны коронавируса.