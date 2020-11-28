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Бедных россиян станет на 1 млн больше. Кудрин рассказал о масштабах бедствия
28 Ноября 2020 184 0 Экономика
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об увеличении числа россиян за чертой бедности. Во время выступления на «Общероссийском гражданском форуме – 2020» он спрогнозировал, что по итогам этого года в России будет на 1 млн больше бедных, чем до начала пандемии. Также Кудрин отметил, что треть компаний малого и среднего бизнеса может не пережить второй волны коронавируса.
Пандемия и кризис ведут россиян за черту
- На форуме «ОНФ – 2020» глава Счетной палаты Алексей Кудрин подверг критике слишком оптимистичный взгляд правительства на то, что происходит в экономике. По мнению чиновника, экономика России упадет не так сильно, как Евросоюза (минус 9%) или Великобритании (минус 11%), но существенно больше, чем говорят в кабинете министров – не на 3,9%, а на 4,5%.
- Это приведет к тому, что сильно ухудшится уровень жизни россиян. По словам Кудрина, за последние пять лет он и так снижался и упал примерно на 10%. Он напомнил, что во втором квартале падение доходов россиян достигло 8%, а в третьем квартале – 4,5%.
- Поэтому, констатировал Кудрин, в ближайшие годы увеличится число россиян за чертой бедности. «Примерно на миллион» человек прирастет бедность, сказал глава Счетной палаты. До этого он называл более точную цифру – 1,46 млн человек пополнят ряды бедных, а их общее количество достигнет 19,6 млн.
- За чертой бедности россияне оказываются, когда их доходы падают ниже прожиточного минимума в 11731 руб. для трудоспособного населения, 8944 руб. для пенсионеров и 10721 руб. для детей. Правительство, в свою очередь, отложило сокращение уровня бедности до 6,5% до 2030 года.
- Способствовать обеднению россиян будет и то, что треть компаний малого и среднего бизнеса, по мнению Кудрина, не переживут вторую волну коронавируса. «Может быть, даже это минимум», – заметил чиновник и призвал увеличить поддержку граждан и бизнеса со стороны государства. «Вторая волна требует большей поддержки, чем было в первую волну», – заключил Кудрин. Вряд ли Путин его услышит.
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