Капитал страны
ENGLISH
27 АВГ, 14:03 МСК
USD (ЦБ) 73,3633
EUR (ЦБ) 86,2532
16+
Банки вводят налог на вклады. Они им невыгодны
27 Августа 2020 834 0 Экономика
Российские банки несут потери из-за низкой ставки рефинансирования не только в России. Отрицательная ставка Европейского центрального банка привела к тому, что банкам стало невыгодно обслуживать валютные счета. Они обратились к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и попросили разрешить вслед за ЕЦБ ввести отрицательную ставку по валютным вкладам. Но Набиуллина сочла, что необходимости в этом нет. Столкнувшись с отказом, банки нашли другой выход: ввели скрытый «налог» на вклады – плату за обслуживание счета.
Плата банку за сохранность
- Российские банки массово вводят плату за обслуживание счетов, если они номинированы в евро, пишут «Известия». Банки теряют деньги, открывая подобные депозиты, но руководство ЦБ России не идет им навстречу – не разрешает вводить отрицательные ставки. Потери, как и всегда в подобных случаях, компенсируются за счет россиян – держателей вкладов.
- Первым «налог» ввел Газпромбанк – если по счету в евро за последний год не было приходных и расходных операций, комиссия за его содержание составляет 300 руб. В случае наличия зарплатной карты у клиента, плата не взимается. В банке «Санкт-Петербург» комиссию в 0,1% от суммы ввели 17 августа. Она распространяется на все счета, среднемесячный остаток на которых составляет более 3,5 тыс. евро.
- В Альфа-банке введут комиссию с 1 сентября. Она составит 0,1% от суммы на счете, но не менее 10 евро и не более 100 евро. Обычные клиенты будут платить ее при остатке более 5 тыс. евро, а премиальные – более 50 тыс. В Росбанке комиссию взимают со счетов от 100 тыс. евро.
- Аналитики считают, что отрицательная ставка ЕЦБ сохранится в течение ближайших трех лет. Это означает, что комиссии за обслуживание валютных счетов вскоре введут все российские банки. Клиентам с евро деваться некуда – они готовы платить «налог» за сохранность сбережений, поскольку аренда банковской ячейки стоит дороже.
- Россиян загнали в ситуацию, когда им выгоднее покупать валюту, класть ее на счет и платить за ее сохранение. Ставки по вкладам в рублях из-за снижения ключевой ставки ЦБ до 4,25% опустились ниже инфляции и составляют в среднем 3,5%, тогда как инфляция по итогам года ожидается на уровне 3,7-4,2%. Поэтому размещение рублей в банке ведет к потере дохода. Учитывая девальвацию рубля, на покупке валюты можно заработать куда больше, чем на вкладе, а потом заплатить комиссию за сбережение денег в банке.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
12:39 В Магнитогорске запустили первый на Урале завод по производству СПГ для криозаправок экотранспорта
10:53 В Туле создали приборы для реанимации и реабилитации при пересадке органов, не имеющие аналогов в РФ
26 АВГ, 13:37 В Ивановской области начали возрождать крупнейшее в РФ промышленное производство технической конопли
26 АВГ, 12:59 В Поморье стартовало строительство крупнейшей на Крайнем Севере роботизированной молочной мегафермы
26 АВГ, 12:07 В Кузбассе открыли крупнейший в мире техцентр БЕЛАЗ, создав 300 рабочих мест и побив рекорд Гиннесса
25 АВГ, 16:42 На Ямале добыта первая нефть в северной части одного из самых крупных месторождений Арктики
25 АВГ, 16:19 В Челябинской области запустили уникальное и единственное в РФ производство огнеупорных продуктов
25 АВГ, 14:59 Курганские машиностроители произвели беспилотный автокомплекс для тушения пожаров в опасных условиях
Написать комментарий