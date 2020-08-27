Банки вводят налог на вклады. Они им невыгодны 834 0 Экономика

Российские банки несут потери из-за низкой ставки рефинансирования не только в России. Отрицательная ставка Европейского центрального банка привела к тому, что банкам стало невыгодно обслуживать валютные счета. Они обратились к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и попросили разрешить вслед за ЕЦБ ввести отрицательную ставку по валютным вкладам. Но Набиуллина сочла, что необходимости в этом нет. Столкнувшись с отказом, банки нашли другой выход: ввели скрытый «налог» на вклады – плату за обслуживание счета.