Армения капитулировала. Путин ввел миротворцев в Карабах 464 1 Политика

В ночь на 10 ноября президенты России и Азербайджана и премьер Армении подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В обращении к нации азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения капитулировала. После этого массовые беспорядки начались в Ереване, армянская оппозиция захватила дом правительства и собирается отменить участие республики в соглашении. Президент Владимир Путин направил в Нагорный Карабах миротворцев из Ульяновска, которые должны не допустить дальнейших военных действий с обеих сторон.