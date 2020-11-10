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Армения капитулировала. Путин ввел миротворцев в Карабах
10 Ноября 2020 464 1 Политика
В ночь на 10 ноября президенты России и Азербайджана и премьер Армении подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В обращении к нации азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения капитулировала. После этого массовые беспорядки начались в Ереване, армянская оппозиция захватила дом правительства и собирается отменить участие республики в соглашении. Президент Владимир Путин направил в Нагорный Карабах миротворцев из Ульяновска, которые должны не допустить дальнейших военных действий с обеих сторон.
Азербайджан при поддержке Турции победил
- Армения и Азербайджан при участии России в ночь на 10 ноября подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская армия прекратит наступление в обмен на возврат Азербайджану Кельбаджарского района до 15 ноября и Лачинского района до 1 декабря. Также Армения должна вернуть Агдамский район и территории Газахского района.
- При этом Армения сможет оставить за собой Лачинский коридор шириной 5 км, чтобы обеспечить связь Нагорного Карабаха с республикой. Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, грузов и транспортных средств, но не военной техники.
- Город Шуша, завоеванный Азербайджаном, останется при нем. Это позволит Баку установить огневой контроль над столицей Карабаха Степанакертом и дорогой, которая соединяет республику с Арменией. Фактически, это означает потерю Карабах Арменией.
- Все боевые действия прекращаются с нуля часов 10 ноября. Россия разворачивает миротворческий контингент из 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре.
- По словам премьера Армении Никола Пашиняна, условия прекращения войны «невыразимо болезненны», но это лучшее решение сложившейся ситуации. Пашинян подчеркнул, что принял его, глубоко проанализировав военное положение. В фейсбуке он написал: «Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими».
- Президент Азербайджана обратился ночью к нации и объявил о «капитуляции Армении». По его словам, Баку заключил мир на выгодных для себя условиях и «добился всех целей». Более того, вопреки отсутствию в соглашении пункта о турецких миротворцах, он заявил, что Турция тоже будет присутствовать в Нагорном Карабахе – это очевидное поражение России.
- Ереван не принял «капитулянтскую» позицию Пашиняна – на улицах вспыхнули протесты. Несколько сотен протестующих ворвались в здание правительства Армении, они разгромили двери, окна и сорвали табличку с кабинета премьера Пашиняна. Оппозиция намерена отменить участие Еревана в договоренностях по Карабаху, и собирает внеочередное заседание парламента.
- Тем временем президент России Владимир Путин уже отправил в Нагорный Карабах миротворцев из Ульяновска, а также военную автоколонну в армянский город Горис. Российские военные пробудут в Карабахе 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5 лет, если ни одна из сторон за 6 месяцев до истечения срока не заявит о намерении прекратить данное положение.
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...З Д Р А В С Т В У Й Т Е... _Путин - Миротворческую "Поляну-накрыл" ! Путин - Принуждение к Миру Осуществил ! Путин - Очень даже Верно П О С Т У П И Л ! * Он - уничтожение ТАМошних народов Превратил !!! [ Путин Уважение и Благодарность З А С Л У Ж И Л ! ] ...Он сказал : "Мы Будем МЕЖДУ вами ТАМ "! [ну а кто будет против ТОТ...тот Получит "ПО-РОГАМ",,,] - - - - - Ничего ни к кому личного. Благодарю. = = = = = С уважением - Валерий Бондарик. г. Эдмонтон. Канада. 10-11-2020.