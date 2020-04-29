В «Газпроме» отреагировали на бунт рабочих в Якутии

Рабочий поселок, расположенный на Чаяндинском газоконденсатном месторождении в Якутии, не относится к компании «Газпром добыча Ноябрьск».

Как сообщалось ранее, работники «Газпром добыча Ноябрьск», занятые на Чаяндинском газоконденсатном месторождении в Якутии, устроили протестные митинги, выражая недовольство как созданными условиями проживания, так и отсутствием информации о тех людях, которые заразились коронавирусом.

В пресс-службе организации прокомментировали недовольство рабочих, сообщив, что вахтовый поселок рабочих, расположенный в районе Чаяндинского месторождения к ним не относится, он принадлежит другой подрядной организации и, следовательно, компания «Газпром добыча Ноябрьск» не имеет к нему никакого отношения. Также, в пресс-службе отказались комментировать ситуацию "от имени другой компании", пишет РИА Новости.