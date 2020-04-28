Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
28 АПР, 13:51 МСК
USD (ЦБ)    74,4960
EUR (ЦБ)    80,7611

28 АПР, 13:51 МСК
USD (ЦБ)    74,4960
EUR (ЦБ)    80,7611
Все для победы Коронавирус

Польша планирует арестовать активы Газпрома в "Северном потоке - 2"

28.04.2020 10:42
Комментарии
Польша планирует арестовать активы Газпрома в "Северном потоке - 2"

По решению Арбитражного суда Стокгольма, Газпром должен выплатить польской стороне компенсацию в размере порядка $1,5 млрд.

Заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский заявил, что власти страны планируют арестовать европейские активы Газпрома в российском проекте "Северный поток - 2". Активы будут арестованы в качестве компенсации по иску польской стороны к России о ценах за поставляемый в страну российский газ, согласно которому по решению Арбитражного суда Стокгольма Газпром должен выплатить польскому энергетическому концерну PGNiG (ПГНиГ) компенсацию в размере более 6 млрд злотых ($1,5 млрд). Ковальский подчеркнул, что ранее, по этому пути пошел украинский Нафтогаз, добиваясь от Газпрома присужденных выплат, пишет ТАСС.

Комментировать (без регистрации)
Судно, способное достроить СП-2, снова изменило курс
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Богатые останутся богатыми, бедные – бедными. Ради чего мы страдаем, рассказал ректор ВШЭ

Богатые останутся богатыми, бедные – бедными. Ради чего мы страдаем, рассказал ректор ВШЭ
Экономика

Польша арестует «Северный поток-2». Так страна взыщет компенсацию с «Газпрома»

Польша арестует «Северный поток-2». Так страна взыщет компенсацию с «Газпрома»
Экономика

Госдолг России спасают печатным станком. ЦБ раздает деньги на его скупку

Госдолг России спасают печатным станком. ЦБ раздает деньги на его скупку
Экономика

Три недели до коллапса нефтяного рынка. Миру негде хранить топливо

Три недели до коллапса нефтяного рынка. Миру негде хранить топливо
Экономика

Российская нефть Urals стала самой дорогой в мире

Российская нефть Urals стала самой дорогой в мире
Экономика 2

До пандемии коронавируса в России уволили 42% медперсонала

До пандемии коронавируса в России уволили 42% медперсонала
Политика 1

Узнай, страна

В Калужской области начали строить вторую очередь целлюлозно-бумажного завода за 8,5 млрд рублей

В Калужской области начали строить вторую очередь целлюлозно-бумажного завода за 8,5 млрд рублей

В Ставропольском крае создали онлайн-биржу для реализации удобрений сельхозпредприятиям региона

В Ставропольском крае создали онлайн-биржу для реализации удобрений сельхозпредприятиям региона

В Архангельской области впервые в мире спецназовцы десантировались с высоты 10 км в условиях Арктики

В Архангельской области впервые в мире спецназовцы десантировались с высоты 10 км в условиях Арктики

В Самаре запустили производство новых для РФ стройматериалов — акустических сэндвич-панелей

В Самаре запустили производство новых для РФ стройматериалов — акустических сэндвич-панелей

Новости дня

13:14 Президент подготовил "большое выступление" по коронавирусу Президент подготовил "большое выступление" по коронавирусу
Опрос ТПП: половина российских бизнесменов не смогли получить господдержку
Опрос ТПП: половина российских бизнесменов не смогли получить господдержку
12:37 Москва готовится к смягчению режима самоизоляции Москва готовится к смягчению режима самоизоляции
11:52 В России за сутки выявлено 6411 случаев заражения COVID-19 В России за сутки выявлено 6411 случаев заражения COVID-19
11:16 Россияне стали покупать меньше антисептиков Россияне стали покупать меньше антисептиков
09:53 В России могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов В России могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов
09:06 ВШЭ: средний класс России может скатиться в бедность ВШЭ: средний класс России может скатиться в бедность
«Окно захлопнулось»: мир рискует остаться без российской пшеницы
«Окно захлопнулось»: мир рискует остаться без российской пшеницы
08:49 Роспотребнадзор назвал предполагаемый срок отмены самоизоляции Роспотребнадзор назвал предполагаемый срок отмены самоизоляции

Узнай, страна!

13:23 В Калужской области начали строить вторую очередь целлюлозно-бумажного завода за 8,5 млрд рублей В Калужской области начали строить вторую очередь целлюлозно-бумажного завода за 8,5 млрд рублей
Минфин поддержит россиян и экономику, если продлят самоизоляцию из-за COVID-19
Минфин поддержит россиян и экономику, если продлят самоизоляцию из-за COVID-19
27 АПР, 15:51 В Ставропольском крае создали онлайн-биржу для реализации удобрений сельхозпредприятиям региона В Ставропольском крае создали онлайн-биржу для реализации удобрений сельхозпредприятиям региона
27 АПР, 15:22 В Архангельской области впервые в мире спецназовцы десантировались с высоты 10 км в условиях Арктики В Архангельской области впервые в мире спецназовцы десантировались с высоты 10 км в условиях Арктики
27 АПР, 14:50 В Самаре запустили производство новых для РФ стройматериалов — акустических сэндвич-панелей В Самаре запустили производство новых для РФ стройматериалов — акустических сэндвич-панелей
27 АПР, 14:20 В Нижнем Новгороде состоялся технический спуск первого построенного в РФ речного лайнера класса люкс В Нижнем Новгороде состоялся технический спуск первого построенного в РФ речного лайнера класса люкс
27 АПР, 13:03 В Туле на одном из крупнейших в мире производств чугуна досрочно завершили капремонт доменной печи В Туле на одном из крупнейших в мире производств чугуна досрочно завершили капремонт доменной печи
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
27 АПР, 12:41 В Башкирии стартует проект создания мясокомбината за 9,3 млрд рублей с созданием 1168 рабочих мест В Башкирии стартует проект создания мясокомбината за 9,3 млрд рублей с созданием 1168 рабочих мест
24 АПР, 18:32 ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки? ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки? Видео
24 АПР, 16:30 В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе» В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе»
24 АПР, 15:57 В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом» В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом»
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter