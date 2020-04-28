Польша планирует арестовать активы Газпрома в "Северном потоке - 2"

По решению Арбитражного суда Стокгольма, Газпром должен выплатить польской стороне компенсацию в размере порядка $1,5 млрд.

Заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский заявил, что власти страны планируют арестовать европейские активы Газпрома в российском проекте "Северный поток - 2". Активы будут арестованы в качестве компенсации по иску польской стороны к России о ценах за поставляемый в страну российский газ, согласно которому по решению Арбитражного суда Стокгольма Газпром должен выплатить польскому энергетическому концерну PGNiG (ПГНиГ) компенсацию в размере более 6 млрд злотых ($1,5 млрд). Ковальский подчеркнул, что ранее, по этому пути пошел украинский Нафтогаз, добиваясь от Газпрома присужденных выплат, пишет ТАСС.