Вахтовики «Газпрома» вышли с протестами. Их плохо кормят и не защищают от коронавируса 268 0 Экономика

Рабочие на крупнейшем месторождении «Газпрома», служащим ресурсной базой для поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», вышли на акцию протеста к местной администрации. Они протестуют против плохого питания и отсутствия средств защиты от коронавирусной инфекции на производстве. Сложная ситуация на Чаяндинском месторождении отмечается с апреля месяца. Часть вахтовиков не могут уехать домой, поскольку «разделение на инфицированных и здоровых еще не завершено», говорят в газовой компании.