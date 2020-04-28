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Вахтовики «Газпрома» вышли с протестами. Их плохо кормят и не защищают от коронавируса

28 Апреля 2020 268 0 Экономика
Вахтовики «Газпрома» вышли с протестами. Их плохо кормят и не защищают от коронавируса

Рабочие на крупнейшем месторождении «Газпрома», служащим ресурсной базой для поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», вышли на акцию протеста к местной администрации. Они протестуют против плохого питания и отсутствия средств защиты от коронавирусной инфекции на производстве. Сложная ситуация на Чаяндинском месторождении отмечается с апреля месяца. Часть вахтовиков не могут уехать домой, поскольку «разделение на инфицированных и здоровых еще не завершено», говорят в газовой компании.

Зараженные вахтовики

  • Рабочие «Газпром добыча Ноябрьск» протестуют во вторник, 28 апреля, у здания городской администрации. Об этом сообщает «Якутия.Инфо». По информации издания, вахтовики жалуются на плохое питание в местной столовой и нехватку средств защиты от коронавирусной инфекции. Более того, многие из них, отработав вахту, не могут вернуться домой, так как «Газпром» не предоставляет транспорт.
  • По данным «Ямал PRO», работники «Газартстроя», которые тоже работают на Чаяндинском месторождении, выражают недовольство и обеспокоенность тем, что не знают, есть ли среди них заразившиеся коронавирусом. Напряженная обстановка на месторождении сохраняется с середины апреля, когда власти Якутии объявили карантин на производство из-за заражения трех работников вахтового поселка. С этого момента рабочим запретили выезжать за пределы его территории.
  • Рабочих массово протестировали на коронавирус, но результаты тестов не сообщают. Но, по данным властей, на конец апреля в инфекционных больницах находятся 56 человек из вахтовых поселков, а 39 человек вывезли на лечение в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. Всего на Чаяндинском месторождении 34 вахтовых поселка.
  • Открытое письмо рабочих к гражданам России опубликовало издание NewsYkt. В нем вахтовики пишут, что их незаконно удерживают на предприятии с 15 апреля. Им не сообщают результаты тестов на коронавирус, и у них нет информации об их дальнейшей судьбе. «Мы хотим вернуться к нашим семьям здоровыми, такими же, какими приехали сюда», – пишут рабочие. На митинге они кричали «питаемся комбикормом, как свиньи», «Сидим без денег!», «Согнали всех в общаги, заразу разносим». В вахтовом поселке при месторожении сейчас находятся около 10,5 тыс. человек.
  • Как сообщили в пресс-службе руководства республики Якутия, по предварительным данным количество зараженных вахтовиков будет большим. «Газпром», в свою очередь, пообещал вывозить людей с месторождения. Здоровые смогут вернуться домой, инфицированных поместят в обсерваторию.
  • Прокуратура Якутия пообещала разобраться в нарушении прав рабочих, в том числе соблюдении на производстве санитарно-эпидемиологического законодательства.
  • Чаяндинское месторождение служит ресурсной базой для поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Объем запасов месторождения – 1,4 трлн кубометров газа и 76,6 млн тонн нефти. Годовая производительность – 25 млрд кубометров газа и 1,9 млн тонн нефти. По состоянию на 2019 год было пробурено 508 тыс. метров проходки, закончено строительство 142 эксплуатационных скважин. Открытие газопровода «Сила Сибири» состоялось 2 декабря 2019 года. Экспортная мощность трубопровода – 38 млрд кубометров газа в год.

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Редакция "Капитала Страны"

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