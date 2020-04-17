ФНС: все сведения о россиянах нужно внести в один реестр

Создание единого реестра позволит более грамотно рассчитывать доходы населения, контролировать правильность подачи информации, а также рассчитывать необходимые пороги для оказания адресной помощи гражданам.

Сведения обо всех официальных данных россиян, включая доходы, необходимо внести в единый реестр. С такой инициативой выступила Федеральная налоговая служба (ФНС). Так, согласно данным замруководителя ФНС Виталия Колесникова, в Госдуму внесен соответствующий законопроект. Предполагается, что в едином реестре будут содержаться сведения о человеке из всех существующих на сегодня информационных систем, включая

ФИО,

дату и место рождения и смерти,

пол,

СНИЛС,

ИНН,

семейное положение,

родственные связи и т.д.

Это позволит более качественно рассчитывать доходы семьи и домохозяйств или среднедушевые доходы для оказания адресной социальной помощи. При этом предполагается защитить данные судей, свидетелей и других категорий лиц, сведения о которых подлежат защите. Колесников подчеркнул, что наличие такого реестра наиболее актуально в условиях эпидемии коронавируса, пишет Интерфакс.