ФНС: все сведения о россиянах нужно внести в один реестр
Создание единого реестра позволит более грамотно рассчитывать доходы населения, контролировать правильность подачи информации, а также рассчитывать необходимые пороги для оказания адресной помощи гражданам.
Сведения обо всех официальных данных россиян, включая доходы, необходимо внести в единый реестр. С такой инициативой выступила Федеральная налоговая служба (ФНС). Так, согласно данным замруководителя ФНС Виталия Колесникова, в Госдуму внесен соответствующий законопроект. Предполагается, что в едином реестре будут содержаться сведения о человеке из всех существующих на сегодня информационных систем, включая
- ФИО,
- дату и место рождения и смерти,
- пол,
- СНИЛС,
- ИНН,
- семейное положение,
- родственные связи и т.д.
Это позволит более качественно рассчитывать доходы семьи и домохозяйств или среднедушевые доходы для оказания адресной социальной помощи. При этом предполагается защитить данные судей, свидетелей и других категорий лиц, сведения о которых подлежат защите. Колесников подчеркнул, что наличие такого реестра наиболее актуально в условиях эпидемии коронавируса, пишет Интерфакс.
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