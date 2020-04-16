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Коронавирус

Общий объем антикризисных мер в России превысил 2 трлн рублей

16.04.2020 18:38
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Общий объем антикризисных мер в России превысил 2 трлн рублей

Ключевым пунктом второго пакета аниткризисных мер, предложенных президентом, является оказание бизнесу прямой финансовой поддержки.

Общий объем средств, выделенных правительством на поддержку экономики страны во время кризиса, составляет более 2 тлрн рублей или 1,8% ВВП. С такими данным в ходе заседания правительства выступил министр экономического развития Максим Решетников. При этом, министр отметил важную составляющую второго пакета антикризисных мер, предложенных главой государства Владимиром Путиным. По его словам это оказание бизнесу прямой финансовой помощи от государства, которая окажет существенную поддержку компаниям, осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях экономики, пишет РБК.

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