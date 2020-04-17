Налоговая внесет россиян в реестр. Цель – собрать с каждой семьи больше налогов
В Федеральной налоговой службе собираются рассчитывать доход каждой российской семьи, среднедушевые доходы и поставить «любые контроли, любые пороги» для граждан. Благими намерениями адресной помощи, Налоговая протаптывает для россиян дорогу в контрольно-надзорный ад. Для тотального контроля за финансами граждан Налоговая служба создаст специальный реестр, в который внесет личные данные граждан, но чиновники туда не попадут – они будут защищены гостайной. Для этого требуется принять федеральный закон, внесенный правительством еще в мае 2019 года и принятый в первом чтении в сентябре. Сейчас депутаты спешат его проштамповать, воспользовавшись подвернувшимся поводом – «коронавирусной инфекцией».
Чтобы оказывать помощь президенту
- Налоговая пересчитает доходы россиян, как только Госдума одобрит создание регистра персональных данных на каждого человека и семью. Об этом заявил замруководителя ФНС Виталий Колесников, сообщает «Интерфакс». Чиновник пожаловался, что в России нет «объективного счетного понятия семьи, домохозяйства». Но если создать реестр, то налоговики быстро вычислят «семейные связи» и рассчитают доход каждой семьи. Прямым текстом чиновник сказал: это нужно для того, чтобы «поставить любые контроли, любые пороги», а также чтобы «правительству, президенту» оказывать помощь, «которая будет нужна именно в данном случае».
- В комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи назвали закон о реестре «крайне актуальным в условиях коронавирусной инфекции». Но не потому, что он позволит внедрить адресную помощь, а потому, что «регионы столкнулись с проблемой фиксации граждан, которые приехали на территорию из других стран», сказал председатель комитета Александр Хинштейн.
- Абсурдность и бессмысленность аргументации депутатов заключается в том, что в случае принятия закона он вступит в силу с 1 января 2022 года, а реестр будет создан к 31 декабря 2025 года. С коронавирусной инфекцией эпидемиологи планируют разобраться к июлю, а вакцину от нее изобрести в декабре 2020 года – марте 2021 года. Депутаты используют классический прием протаскивания непопулярной меры под видом ответа на чрезвычайную ситуацию.
Чиновники исключили себя из реестра
- Важно, что в реестр попадут все личные данные (из него они со 100% вероятностью попадут на черный рынок): ФИО, вся паспортная информация, включая загранпаспорт, все данные из свидетельства о рождении, ИНН, данные об ИП, сведения из Пенсионного фонда и фонда ОМС, из службы занятости. Кроме этого в реестре будет информация об образовании, номера аттестатов и дипломов, все сведения из ЗАГСов и о госуслугах. В реестр попадут все прошлые браки и разводы.
- Чиновники утверждают: создание реестра позволит повысить платежеспособную дисциплину. Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сказал, что система учета упростит взаимодействие и переведет все госуслуги в режим онлайн. Однако в пояснительно записке к законопроекту прямо говорится: реестр обеспечит новый уровень «расчета и начисления налогов на доходы физических лиц».
- Также реестр будут применять для оказания госуслуг, при составлении статистики, проведении выборов (!) и для защиты конституционного строя и «нравственности» граждан России (каким образом будет осуществляться последнее – не уточняется).
- Гражданам в реестре присвоят уникальный номер – «номер записи федерального ресурса о населении». Доступ к нему получит ФСБ, которая сможет вносить в учетную запись гражданина информацию, которая ранее нигде не учитывалась. Об этом заявлено в проекте документа. Причем сам гражданин к записи не будет иметь доступа и что ему вменят чекисты, не сможет даже проверить.
- Чиновники, естественно, получат иммунитет от попадания в реестр – сведения о доходах президента, членов правительства и депутатов, которые радеют за россиян, будут признаны гостайной и в список не попадут. В законопроекте так и написано – включение в реестр информации о них «исключается». Таким образом, простым гражданам запрещается знать о нечестно нажитом богатстве чиновников – от президента до муниципальных служащих.
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