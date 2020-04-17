Налоговая внесет россиян в реестр. Цель – собрать с каждой семьи больше налогов 880 0 Экономика

В Федеральной налоговой службе собираются рассчитывать доход каждой российской семьи, среднедушевые доходы и поставить «любые контроли, любые пороги» для граждан. Благими намерениями адресной помощи, Налоговая протаптывает для россиян дорогу в контрольно-надзорный ад. Для тотального контроля за финансами граждан Налоговая служба создаст специальный реестр, в который внесет личные данные граждан, но чиновники туда не попадут – они будут защищены гостайной. Для этого требуется принять федеральный закон, внесенный правительством еще в мае 2019 года и принятый в первом чтении в сентябре. Сейчас депутаты спешат его проштамповать, воспользовавшись подвернувшимся поводом – «коронавирусной инфекцией».