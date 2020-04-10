Президент анонсировал новые переговоры на тему нефти

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти.

Во время своего общения с экипажем Международной космической станции президент России Владимир Путин анонсировал новые переговоры на тему нефти. Глава России упомянул телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азиз Аль Саудом, которые прошли на фоне заседания ОПЕК+. По словам президента были обсуждены проблемы распространения коронавируса и ситуация, сложившаяся на нефтяном рынке. Также, российский лидер отметил, что им еще предстоят переговоры на эти темы, пишет ТАСС.

Напоминаем, что ранее, страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти.