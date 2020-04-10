Страны ОПЕК+ снизят добычу нефти

Общее снижение добычи нефти составит 10 млн баррелей в сутки в мае-июне.

Во время прошедшего заседания стран-членов ОПЕК+, на котором обсуждались вопросы сокращения добычи нефти для стабилизации нефтяного рынка и мировых цен на сырье, было принято положительное решение об уменьшении нефтедобычи. Страны согласились с тем, что добыча должна быть снижена на 10 млн баррелей в сутки и все, кроме Мексики, не согласной с выделенной ей квотой в 0,4 млн баррелей в сутки, подписали итоговое заявление.

Так, с мая по июнь общая добыча нефти снизится на 10 млн баррелей в сутки, c июля по декабрь снижение составит 8 млн баррелей в сутки, с января 2021 г. по апрель 2022 г. нефтедобыча снизится на 6 млн баррелей в сутки.

И Россия и Саудовская Аравия с мая по июнь снизят добычу до 8,5 млн баррелей в сутки, или на 23% от уровня в 11 млн баррелей в сутки, остальные страны – на 23% от своих базовых уровней добычи, которые были зафиксированы на октябрь 2018 г. Начиная с июля и по декабрь текущего года Россия и Саудовская Аравия будут добывать 8,99 млн баррелей в сутки, с 2021 года - по 9,495 млн баррелей в сутки.

В последствии Мексика присоединилась к странам ОПЕК+ и заявила о готовности снизить добычу на 0,1 млн баррелей в сутки, пишет Интерфкас.