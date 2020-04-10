Россия подняла белый флаг в нефтяной войне. Что проиграл Путин в схватке с саудитами 534 0 Экономика

В начале марта Россия отказалась сократить собственную нефтедобычу на 300 тыс. баррелей в сутки, чтобы поддержать мировые цены. Последствиями этого стал распад сделки ОПЕК+ по регулированию нефтяных цен и падение котировок с 60 до 22 долларов, а для российских сортов Urals и Sokol – до 10 и 12 долларов в Европе и Азии. Ситуация усугубилась коронавирусом, который сделал лишними около 20 млн баррелей в сутки, и намерениями Саудовской Аравии нарастить добычу и залить дешевой нефтью рынки. Через месяц удушья Россия постучала по матам – Путин сдал саудитам вместо 300 тыс. баррелей в сутки 2,8 млн. Но тактический маневр не спасет российский бюджет – при цене в 30-35 долларов и добыче 8,5 млн баррелей в сутки Россия не избежит масштабного бюджетного дефицита и падения экономики.