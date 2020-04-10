Россия подняла белый флаг в нефтяной войне. Что проиграл Путин в схватке с саудитами
В начале марта Россия отказалась сократить собственную нефтедобычу на 300 тыс. баррелей в сутки, чтобы поддержать мировые цены. Последствиями этого стал распад сделки ОПЕК+ по регулированию нефтяных цен и падение котировок с 60 до 22 долларов, а для российских сортов Urals и Sokol – до 10 и 12 долларов в Европе и Азии. Ситуация усугубилась коронавирусом, который сделал лишними около 20 млн баррелей в сутки, и намерениями Саудовской Аравии нарастить добычу и залить дешевой нефтью рынки. Через месяц удушья Россия постучала по матам – Путин сдал саудитам вместо 300 тыс. баррелей в сутки 2,8 млн. Но тактический маневр не спасет российский бюджет – при цене в 30-35 долларов и добыче 8,5 млн баррелей в сутки Россия не избежит масштабного бюджетного дефицита и падения экономики.
Плохие стратеги нефтяной войны
- Экстренное заседание ОПЕК+ с участием других добывающих стран состоялось 9 апреля в формате видео-конференции. Переговоры министров энергетики прошли через месяц после того, как 6 марта Россия отказалась урезать добычу на 300 тыс. баррелей и покинула совещание в Вене. Тогда пресс-секретарь «Роснефти» говорил, что сделка с картелем для России невыгодна и страна только отдает свои рынки американским добытчикам сланцевой нефти. Следующий месяц показал – Россия лишилась рынков в Европе и Азии из-за потока дешевой нефти из Саудовской Аравии и несколько критических недель в марте не могла продать ни бочки. Более того, цена упала до того, что бюджет перестал получать налоги и пошлины с продажи нефти, а нефтяные компании стали отгружать нефть ниже себестоимости – по сути, себе в убыток.
- С одной стороны, Саудовская Аравия показала мускулы и указала России на ее скромное место в мире: нефтяная держава в кратчайшие сроки нарастила добычу с 9,6 млн до 12,3 млн баррелей, раздала скидки в 10, 7 и 6 долларов от стоимости Brent для Европы, США и Азии соответственно и сделала российскую нефть ненужной в мире. С другой – из-за карантина и борьбы с коронавирусом в Европе 5-6 млн баррелей в день оказались лишними, в Азии – 6-7 млн, а в США – 5-6 млн. В общей сложности от 15 до 20 млн баррелей начали уходить в хранилища и эти хранилища должны переполниться к концу мая.
- Падение цены и проблемы с продажей нефти привели к очевидным последствиям для России: 35% бюджета страны, которая, по словам ее лидера, избавилась от нефтяной зависимости, по факту зависит от экспорта нефти, а текущее положение дел грозит дефицитом в размере 4-7% ВВП. Дефицит страна может восполнять только из Фонда национального благосостояния, который достиг 14% ВВП. Занимать у Минфина не получается – ни внутренние, ни внешние инвесторы не вкладывают в государственный долг России из-за санкций и низких цен на нефть. Поэтому президенту Владимиру Путину ничего не оставалось, как сдаться и пойти на условия Саудовской Аравии, а саудиты прописали крайне жесткие параметры для несговорчивого партнера.
Условия мира для побежденной стороны
- Для остановки обвала цен 24 страны ОПЕК+ предложили убрать с мирового рынка 10 млн баррелей в сутки. Этот объем они разделили между собой, но основное бремя должны были взять на себя Саудовская Аравия и Россия. Москва согласилась отсечь 23% от своей добычи. И Россия, и Саудовская Аравия взяли уровень отсечения в 11,3 млн баррелей и пообещали в мае и июне опустить добычу до 8,5 млн баррелей в сутки. Хитрость саудитов в том, что их добыча еще месяц назад была 9,4-9,8 млн баррелей, а у России она не менялась. Поэтому фактически саудиты откажутся от около 1 млн баррелей, а Россия – от 2,8 млн. Разница еще и в том, что Саудовская Аравия легко консервирует свои скважины в песках, но в России некоторые из них могут быть похоронены в силу тяжелых условий добычи.
- Всего страны ОПЕК+ снизят суточное производство нефти с 43,8 до 33,8 млн баррелей. Большой объем производства остановит Ирак (1 млн баррелей), ОАЭ (0,7 млн), Нигерия (0,42 млн) и, возможно, Мексика (0,4 млн) – возможно, потому что страна не согласилась на это предложение и переговоры с ней продолжатся сегодня, в пятницу. При этом Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от квоты на сокращение добычи из-за внутриполитической ситуации.
- Интересно, что США, на участии которых настаивала Россия, чтобы Путин мог сохранить лицо в нефтяной войне, отказались садиться за один стол с картелем, и Москва в тяжелейшей ситуации закрыла на это глаза. До этого представитель штата Техас, где работает большое количество сланцевых добытчиков, говорил об уже состоявшемся сокращении на 600 тыс. баррелей и предстоящем «естественном» падении добычи на 4 млн в ближайшие три месяца.
- Соглашение России с ОПЕК+ будет действовать до конца 2022 года. 10 млн баррелей страны сократят на два месяца – до июля 2020 года. С июля по декабрь сокращение составит 8 млн баррелей, а с января 2021 по апрель 2022 года страны договорились снизить объем добычи на 6 млн.
- Что в итоге проиграла Россия в нефтяной войне? Во-первых, большой объем добычи – вместо 0,3 млн баррелей целых 2,8 млн. Кремлю пришлось согласиться на все требования саудитов. Во-вторых, проиграны европейские и азиатские рынки, на которые хлынула саудовская нефть. В-третьих, ударить по сланцевой добыче так и не удалось – обанкротилась всего одна компания, но отрасль в целом показала свою гибкость и продолжит оставаться фактором энергетической политике в следующее десятилетие. В-четвертых, Россия нанесла колоссальный ущерб собственной нефтяной промышленности – масштабное сокращение может привести к потере части советских скважин в Западной Сибири. В-пятых, сокращение добычи на 2,8 млн баррелей при низких ценах на нефть отнимет у экономики до 5% ВВП. Нет ничего, что бы Россия выиграла в этом противостоянии. Бессмысленном и беспощадном.
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