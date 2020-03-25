Президент выступил с экстренным обращением к гражданам из-за COVID-19

Владимир Путин принял решение перенести дату голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к российским гражданам в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. В ходе обращения он подчеркнул, что правительство должно работать на опережение для того, чтобы защитить жителей страны от нового вируса. Кроме того глава государства добавил, что из-за распространения инфекции COVID-19 дата всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ будет перенесена. Уточняется, что новые сроки станут известны после консультаций со специалистами.

Также Владимир Путин призвал россиян серьезно отнестись к эпидемии и выполнять все рекомендации по предотвращению распространения коронавируса, пишет РИА Новости.

Подробнее об обращении президента России Владимира Путина к россиянам в связи с распространением коронавируса и о том, какие чрезвычайные меры будут приняты для оказания помощи населению и бизнесу России, читайте в материале Капитала страны: "Путин объявил о чрезвычайных мерах на фоне кризиса с коронавирусом. Список".