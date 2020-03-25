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Русский космос

В России выходные дни продлили до 5 апреля

25.03.2020 16:53
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В России выходные дни продлили до 5 апреля

Выходные дни в стране продлятся с 28 марта по 5 апреля.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе обращения к народу заявил, что следующая неделя станет нерабочей, но при этом заработная плата будет сохранена. Таким образом, выходные дни в стране продлятся с 28 марта по 5 апреля. По словам главы государства, такие меры приняты для того, чтобы предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса по территории России, пишет РИА Новости.

Подробнее об обращении президента России Владимира Путина к россиянам в связи с распространением коронавируса и о том, какие чрезвычайные меры будут приняты для оказания помощи населению и бизнесу России, читайте в материале Капитала страны: "Путин объявил о чрезвычайных мерах на фоне кризиса с коронавирусом. Список".

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