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Путин объявил о чрезвычайных мерах на фоне кризиса с коронавирусом. Список

25 Марта 2020 564 1 Экономика
Путин объявил о чрезвычайных мерах на фоне кризиса с коронавирусом. Список

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам России с экстренным сообщением по поводу пандемии коронавируса. Глава государства озвучил антикризисные меры властей, в число которых попали поддержка семей с детьми, людей на больничном и потерявших работу, послабления для малого и среднего предпринимательства, а также две особые меры: налог в виде 15% на вывод капитала за рубеж и 13% налог на доходы по банковским вкладам и ценным бумагам от 1 млн руб.

Выходная неделя

  • С 28 марта по 5 апреля президент Путин объявил «выходной неделей». Она затронет все виды деятельности, кроме продовольственных магазинов, транспорта, медицинских учреждений, аптек и органов власти.
  • Зарплата у всех сотрудников в эту неделю должна сохраниться, подчеркнул президент. Выходная неделя нужна для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Среди мер поддержки граждан Путин пообещал:

  • гражданам, которые имеют право на материнский капитал, выплачивать дополнительно по 5 тыс. руб. на каждого ребенка до 3 лет с апреля;
  • продлевать автоматически все социальные пособия и льготы в течение 6 месяцев (например, льготы на ЖКХ);
  • установить норму выплаты по больничному в размере одного МРОТ до конца года, чтобы нивелировать разницу в стаже при расчете выплаты;
  • по потребительским кредитам ввести каникулы для тех, кто потерял более 30% дохода;
  • вводится мораторий на банкротства на полгода;
  • предоставить отсрочку по выплатам налогов для пострадавшего малого бизнеса, за исключением НДС, на срок до 6 месяцев;
  • также малый и средний бизнес получит отсрочку по кредитам на 6 месяцев;
  • для малого и среднего бизнеса государство в два раза снижает размер страховых взносов – с 30 до 15%, чем стимулирует в дальнейшем повышать официальные зарплаты;
  • государство повышает ставку на дивиденды, уходящие в офшоры, с 2 до 15%;
  • вводится подоходный налог в размере 13% на банковские вклады и ценные бумаги от 1 млн руб. По словам президента, это затронет 1% вкладчиков.

Путин пообещал, что все деньги пойдут на помощь семьям с детьми и людям, столкнувшимся с безработицей.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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17:56 0 0
сергей:

думаю что про вклады и ценные бумаги гарант погорячился - т е их доходность будет гораздо ниже инфляции , жду волны банкротств банков и массовое закрытие вкладов и скупку валюты , понятно что далее будет логичным введение налога на обменные операции и т д

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