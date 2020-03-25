Путин объявил о чрезвычайных мерах на фоне кризиса с коронавирусом. Список

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам России с экстренным сообщением по поводу пандемии коронавируса. Глава государства озвучил антикризисные меры властей, в число которых попали поддержка семей с детьми, людей на больничном и потерявших работу, послабления для малого и среднего предпринимательства, а также две особые меры: налог в виде 15% на вывод капитала за рубеж и 13% налог на доходы по банковским вкладам и ценным бумагам от 1 млн руб.

Выходная неделя

С 28 марта по 5 апреля президент Путин объявил «выходной неделей». Она затронет все виды деятельности, кроме продовольственных магазинов, транспорта, медицинских учреждений, аптек и органов власти .

. Зарплата у всех сотрудников в эту неделю должна сохраниться, подчеркнул президент. Выходная неделя нужна для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Среди мер поддержки граждан Путин пообещал:

гражданам, которые имеют право на материнский капитал, выплачивать дополнительно по 5 тыс. руб. на каждого ребенка до 3 лет с апреля ;

; продлевать автоматически все социальные пособия и льготы в течение 6 месяцев (например, льготы на ЖКХ);

все социальные пособия и льготы в течение 6 месяцев (например, льготы на ЖКХ); установить норму выплаты по больничному в размере одного МРОТ до конца года, чтобы нивелировать разницу в стаже при расчете выплаты;

до конца года, чтобы нивелировать разницу в стаже при расчете выплаты; по потребительским кредитам ввести каникулы для тех, кто потерял более 30% дохода;

для тех, кто потерял более 30% дохода; вводится мораторий на банкротства на полгода;

предоставить отсрочку по выплатам налогов для пострадавшего малого бизнеса , за исключением НДС, на срок до 6 месяцев;

, за исключением НДС, на срок до 6 месяцев; также малый и средний бизнес получит отсрочку по кредитам на 6 месяцев ;

; для малого и среднего бизнеса государство в два раза снижает размер страховых взносов – с 30 до 15%, чем стимулирует в дальнейшем повышать официальные зарплаты;

– с 30 до 15%, чем стимулирует в дальнейшем повышать официальные зарплаты; государство повышает ставку на дивиденды, уходящие в офшоры , с 2 до 15%;

, с 2 до 15%; вводится подоходный налог в размере 13% на банковские вклады и ценные бумаги от 1 млн руб. По словам президента, это затронет 1% вкладчиков.

Путин пообещал, что все деньги пойдут на помощь семьям с детьми и людям, столкнувшимся с безработицей.

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