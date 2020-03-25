Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
25 МАР, 19:15 МСК
USD (ЦБ)    77,7928
EUR (ЦБ)    84,1485

25 МАР, 19:15 МСК
USD (ЦБ)    77,7928
EUR (ЦБ)    84,1485
Русский космос

Какие перемены ждут россиян с 1 апреля

25.03.2020 16:02
Комментарии
Какие перемены ждут россиян с 1 апреля

Некоторые коррективы в жизнь граждан России внесла коронавирусная инфекция.

С 1 апреля 2020 года российских граждан ждет ряд изменений.

  • Социальные пенсионные выплаты будут проиндексированы на 6,1%. Это коснется 4 млн человек. Также повысят пенсии участникам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда и пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф.
  • Будет обеспечен бесплатный доступ к некоторым социально значимым сайтам, список которых представят позднее.
  • С 1 апреля обувь, привезенная из-за границы, подлежит обязательной маркировке, благодаря чему покупатели смогут узнать всю необходимую информацию о товаре через приложение "Честный знак".
  • В настоящее время в Москве введены более строгие правила нахождения на карантине в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В частности, больничный лист можно заказать на дом, позвонив по телефону горячей линии департамента здравоохранения Москвы. Данная мера действует до 1 апреля, однако столичные власти могут ее продлить.
  • Проведение всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля 2020 года, однако дата референдума может быть перенесена из-за эпидемии инфекции COVID-19.
  • Принято решение продлить каникулы в российских школьных учреждениях до 12 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. А с 31 марта школы перейдут на дистанционное обучение.
  • В России вводится обязательный досудебный порядок рассмотрения споров, связанных со страхованием от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Подчеркивается, что до 10 апреля суды будут рассматривать только безотлагательные споры. Такая мера связана с эпидемией нового вируса.
  • С начала следующего месяца налоговые службы будут информировать россиян о задолженности через смс-оповещение и электронные письма, однако для этого необходимо получить письменное согласие гражданина РФ. Воспользоваться данной услугой соответствующие службы смогут не чаще одного раза в квартал.
  • Процедура взыскания долгов станет проще: если общая сумма задолженности, штрафов или пеней за последние три года составит меньше трех тысяч рублей, тогда решение о взыскании будет приниматься в течение двух месяцев с момента истечения трех лет, пишет информационное агентство NEWS.ru.
Комментировать (без регистрации)
В ГД внесены поправки об ужесточении наказания за нарушение карантина
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Путин объявил о чрезвычайных мерах на фоне кризиса с коронавирусом. Список

Путин объявил о чрезвычайных мерах на фоне кризиса с коронавирусом. Список
Экономика 1

Цена черного золота. Кто проиграет в нефтяной войне России, США и Ближнего Востока?

Цена черного золота. Кто проиграет в нефтяной войне России, США и Ближнего Востока?
Экономика

В США выплатят гражданам более 1 тысячи долларов для борьбы с коронавирусом

В США выплатят гражданам более 1 тысячи долларов для борьбы с коронавирусом
Экономика

РЖД отменяет рейсы, «Аэрофлот» уполовинил цены. Что происходит с транспортом в России

РЖД отменяет рейсы, «Аэрофлот» уполовинил цены. Что происходит с транспортом в России
Экономика

Россиян предложили освободить от оплаты ЖКХ на время карантина. Это популизм чистой воды?

Россиян предложили освободить от оплаты ЖКХ на время карантина. Это популизм чистой воды?
Экономика

США поддержали Саудовскую Аравию в нефтяной войне. Россию решили выжимать с рынков

США поддержали Саудовскую Аравию в нефтяной войне. Россию решили выжимать с рынков
Экономика 2

Узнай, страна

В Новороссийске приступили к проектным работам второй очереди логистического хаба за 6 млрд рублей

В Новороссийске приступили к проектным работам второй очереди логистического хаба за 6 млрд рублей

В Подмосковье запущен один из самых эффективных в РФ и СНГ заводов по выпуску несущего профлиста

В Подмосковье запущен один из самых эффективных в РФ и СНГ заводов по выпуску несущего профлиста

В Астраханской области приступили к тестированию водного такси на воздушной подушке

В Астраханской области приступили к тестированию водного такси на воздушной подушке

В Ростовской области модернизировали производственные участки для изготовления атомного оборудования

В Ростовской области модернизировали производственные участки для изготовления атомного оборудования

Новости дня

18:52 В ГД оценили предложенные президентом меры по поддержке экономики В ГД оценили предложенные президентом меры по поддержке экономики
Стоимость нефти Brent выросла более чем на 3%
Стоимость нефти Brent выросла более чем на 3%
18:20 Путин рассказал о мерах властей по поддержке экономики Путин рассказал о мерах властей по поддержке экономики
17:32 Президент выступил с экстренным обращением к гражданам из-за COVID-19 Президент выступил с экстренным обращением к гражданам из-за COVID-19
16:53 В России выходные дни продлили до 5 апреля В России выходные дни продлили до 5 апреля
16:37 Песков рассказал о ближайших рабочих планах президента Песков рассказал о ближайших рабочих планах президента
15:06 У принца Чарльза обнаружили COVID-19 У принца Чарльза обнаружили COVID-19
Петербургские вирусологи нашли новый метод борьбы с коронавирусом
Петербургские вирусологи нашли новый метод борьбы с коронавирусом
14:13 В ГД внесены поправки об ужесточении наказания за нарушение карантина В ГД внесены поправки об ужесточении наказания за нарушение карантина

Узнай, страна!

14:05 В Новороссийске приступили к проектным работам второй очереди логистического хаба за 6 млрд рублей В Новороссийске приступили к проектным работам второй очереди логистического хаба за 6 млрд рублей
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
12:57 В Подмосковье запущен один из самых эффективных в РФ и СНГ заводов по выпуску несущего профлиста В Подмосковье запущен один из самых эффективных в РФ и СНГ заводов по выпуску несущего профлиста
12:27 В Астраханской области приступили к тестированию водного такси на воздушной подушке В Астраханской области приступили к тестированию водного такси на воздушной подушке
11:38 В Ростовской области модернизировали производственные участки для изготовления атомного оборудования В Ростовской области модернизировали производственные участки для изготовления атомного оборудования
11:12 В Томской области стартовал проект строительства двух селекционно-семеноводческих центров В Томской области стартовал проект строительства двух селекционно-семеноводческих центров
10:44 В Санкт-Петербурге создали кластер по разработке радиоэлектроники и средств связи для Арктики В Санкт-Петербурге создали кластер по разработке радиоэлектроники и средств связи для Арктики
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
10:00 На Ямале открыли первый распределительный центр для обработки и хранения добываемой в округе рыбы На Ямале открыли первый распределительный центр для обработки и хранения добываемой в округе рыбы
24 МАР, 15:29 В Омской области начали установку новых биологических очистных сооружений на НПЗ за 19 млрд рублей В Омской области начали установку новых биологических очистных сооружений на НПЗ за 19 млрд рублей
24 МАР, 14:19 Москва попала в Книгу рекордов Гиннесса по числу тоннелепроходческих комплексов на метрополитене Москва попала в Книгу рекордов Гиннесса по числу тоннелепроходческих комплексов на метрополитене
24 МАР, 13:43 В Мурманской области начались испытания новых аэросаней для армейского использования в Арктике В Мурманской области начались испытания новых аэросаней для армейского использования в Арктике



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter