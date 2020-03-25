Какие перемены ждут россиян с 1 апреля
25.03.2020 16:02
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Некоторые коррективы в жизнь граждан России внесла коронавирусная инфекция.
С 1 апреля 2020 года российских граждан ждет ряд изменений.
- Социальные пенсионные выплаты будут проиндексированы на 6,1%. Это коснется 4 млн человек. Также повысят пенсии участникам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда и пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф.
- Будет обеспечен бесплатный доступ к некоторым социально значимым сайтам, список которых представят позднее.
- С 1 апреля обувь, привезенная из-за границы, подлежит обязательной маркировке, благодаря чему покупатели смогут узнать всю необходимую информацию о товаре через приложение "Честный знак".
- В настоящее время в Москве введены более строгие правила нахождения на карантине в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В частности, больничный лист можно заказать на дом, позвонив по телефону горячей линии департамента здравоохранения Москвы. Данная мера действует до 1 апреля, однако столичные власти могут ее продлить.
- Проведение всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля 2020 года, однако дата референдума может быть перенесена из-за эпидемии инфекции COVID-19.
- Принято решение продлить каникулы в российских школьных учреждениях до 12 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. А с 31 марта школы перейдут на дистанционное обучение.
- В России вводится обязательный досудебный порядок рассмотрения споров, связанных со страхованием от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Подчеркивается, что до 10 апреля суды будут рассматривать только безотлагательные споры. Такая мера связана с эпидемией нового вируса.
- С начала следующего месяца налоговые службы будут информировать россиян о задолженности через смс-оповещение и электронные письма, однако для этого необходимо получить письменное согласие гражданина РФ. Воспользоваться данной услугой соответствующие службы смогут не чаще одного раза в квартал.
- Процедура взыскания долгов станет проще: если общая сумма задолженности, штрафов или пеней за последние три года составит меньше трех тысяч рублей, тогда решение о взыскании будет приниматься в течение двух месяцев с момента истечения трех лет, пишет информационное агентство NEWS.ru.
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