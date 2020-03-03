Загрязнение воздуха сокращает жизнь на три года

Согласно исследованию международной группы ученых, загрязнение воздуха является самым опасным риском для здоровья людей на планете.

Группа специалистов из Института химии Макса Планка и Университетского медицинского центра Майнц выяснила, что загрязнение воздуха, в среднем, сокращает продолжительность жизни людей на три года. Причем риск преждевременной смерти от грязного воздуха оказался выше, чем от курения, ВИЧ и насилия, а самая высокая смертность отмечается в Азии.

Подробнее об исследовании читайте в материале "Капитала страны": "Грязный воздух сокращает жизнь. Ученые признали загрязнение воздуха самым опасным риском для здоровья".