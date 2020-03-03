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Грязный воздух сокращает жизнь. Ученые признали загрязнение воздуха самым опасным риском для здоровья

3 Марта 2020 108 0 Наука и технологии
Грязный воздух сокращает жизнь. Ученые признали загрязнение воздуха самым опасным риском для здоровья

Загрязнение воздуха является самым опасным риском для здоровья в мире. Международная группа исследователей подсчитала, что последствия загрязнения воздуха сокращают жизнь людей во всем мире в среднем почти на три года.

Загрязненный воздух представляет собой опасность для здоровья населения, которой невозможно избежать. Широко известно, что длительное воздействие загрязнения воздуха повышает риск сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Ученые из Института химии Макса Планка и Университетского медицинского центра Майнц в новом исследовании подсчитали, что общая ожидаемая продолжительность жизни населения в результате загрязнения воздуха снижается больше, чем от влияния многих других факторов риска, таких как курение, инфекционные заболевания или насилие.

В 2015 году загрязнение воздуха вызвало 8,8 миллиона случаев преждевременной смерти во всем мире. Это соответствует среднему снижению ожидаемой продолжительности жизни на душу населения на 2,9 года. Для сравнения: табакокурение снижает ожидаемую продолжительность жизни в среднем на 2,2 года (7,2 миллиона смертей), ВИЧ на 0,7 года (1 миллион смертей), паразитарные и трансмиссивные заболевания, такие как малярия, - на 0,6 года (600 000 смертей). 

«Загрязнение воздуха превосходит малярию как причину преждевременной смерти в 19 раз; оно превосходит насилие в 17 раз и ВИЧ в 9 раз. Учитывая огромное влияние на общественное здоровье и население планеты, можно сказать, что наши результаты указывают на пандемию загрязнения воздуха», - сказал Йос Лелиевельд, директор Института химии Макса Планка и первый автор исследования.

Это исследование является первым, чтобы изучить глобальное влияние загрязнения воздуха на здоровье человека по сравнению с другими факторами риска во всем мире. 

«Наше сравнение различных глобальных факторов риска показывает, что загрязнение атмосферного воздуха является основной причиной преждевременной смертности и потери продолжительности жизни, в частности из-за сердечно-сосудистых заболеваний», - говорит Томас Мюнцель, директор Кардиологического центра Университетского медицинского центра в Майнце и соавтор работы.

Связь между загрязнением воздуха и болезнями

Ученые исследовали связь между воздействием загрязняющих веществ и возникновением заболеваний. Чтобы рассчитать воздействие загрязняющих веществ по всему миру, которые в первую очередь включают в себя мелкие частицы и озон, исследователи использовали атмосферный химический режим. Затем они объединили данные о воздействии с Глобальной моделью воздействия - смертности, полученной из многих эпидемиологических когортных исследований. Используя эти инструменты и данные, ученые исследовали воздействие различных источников загрязнения, различая естественные (лесные пожары, эоловая пыль) и антропогенные выбросы, включая использование ископаемого топлива. На основании своих результатов они смогли оценить избыточную смертность от конкретной болезни и ожидаемую продолжительность жизни во всех странах мира.

Результаты исследования показывают, что смертность, вызванная загрязнением атмосферного воздуха, является самой высокой в  Восточной Азии (35 процентов) и Южной Азии (32 процента), за которыми следуют Африка (11 процентов), Европа (9 процентов) и Северная и Южная Америки (6 процентов). Самые низкие показатели смертности отмечаются в Австралии (1,5 процента), что связано с самыми строгими стандартами качества воздуха в стране. 

«Мы все больше и больше понимаем, что мелкие частицы в первую очередь способствуют повреждению сосудов и, таким образом, таким болезням, как сердечный приступ, инсульт, сердечная аритмия и сердечная недостаточность. Чрезвычайно важно, чтобы загрязнение воздуха считалось фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и чтобы оно четко упоминалось в рекомендациях по профилактике острых и коронарных синдромов и сердечной недостаточности», - продолжил Мюнцель.

Предотвращение смертей

Согласно результатам исследования, почти две трети смертей, вызванных загрязнением воздуха, а именно около 5,5 миллиона в год, можно избежать, а большая часть загрязненного воздуха поступает от использования ископаемого топлива. По оценкам исследователей, средняя ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличится более чем на год, если выбросы от использования ископаемого топлива будут устранены.

Команда из Медицинского центра Университета Майнца и Института химии Макса Планка в прошлом году опубликовала аналогичный документ, посвященный последствиям загрязнения воздуха в Европе. Согласно более раннему исследованию, около 800 000 европейцев ежегодно умирают преждевременно из-за болезней, вызванных загрязнением воздуха. Загрязненный воздух сокращает продолжительность жизни европейцев более чем на два года, пишет MPG.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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