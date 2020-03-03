В Египте обнаружен уникальный саркофаг с изображением леопарда
Археологи представили великолепное изображение, показывающее цифровую реконструкцию красочного лица леопарда, некогда украшавшего древний египетский саркофаг.
Фрагмент крышки саркофага с изображением леопарда
Археологи Миланского университета реконструировали изображение леопарда из фрагментов саркофаговой оболочки.
Исследователи объяснили, что голова леопарда, который являлся для древних египтян символом силы и решимости, была изображена на крышке саркофага не случайно.
Это должно было предать умершему силы, необходимые для завершения его путешествия в загробный мир и для последующего возрождения.
«Мы сделали открытие еще в конце января прошлого года, но только сейчас завершили «виртуальное» восстановление фрагмента», – сообщила директор раскопок египетско-итальянской миссии в Западном Асуане Патриция Пьячентини.
Известно, что раскопки велись в некрополе, где прежде было обнаружено порядка 300 гробниц (захоронения относятся к VII в. до н. э. по III в. н. э).
В одной из гробниц археологи обнаружили, по их словам, нечто уникальное: кедровые орехи, пишет lastatalenews.unimi.it.
Это исключительное открытие для Египта, поскольку орехи были импортированы, отмечают исследователи.
«Нам нравится представлять, что люди, похороненные в гробнице Асуана, любили это редкое семя – настолько, что их родственники ставили миску рядом с саркофагом умершего, чтобы он мог питаться ими вечно», – заметила Пьячентини.
Написать комментарий