Ученые показали, как изменение климата влияет на мозг человека

Повышение температуры на планете негативным образом скажется на работоспособности людей, а также окажет серьезное влияние на детей, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Глобальное повышение температуры на нашей планете окажет серьезное влияние на всех людей. К такому выводу пришли американские ученые. Согласно проведенному исследованию, изменение климата скажется на работоспособности и производительности труда всех людей, так как существует прямая зависимость высокой температуры и работы мозга. Но особенно сильно от высоких температур будут страдать дети, пожилые люди и те, кто имеет различные хронические заболевания, включая и нервные расстройства.

Подробности исследования читайте в материале "Капитала страны": "Глобальное потепление затронет всех людей на планете. Ученые показали влияние изменения климата на мозг человека".