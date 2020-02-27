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Ученые произвели съемку квантового измерения

27.02.2020 13:52
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Ученые произвели съемку квантового измерения

Измерение квантовой системы вызывает ее изменение - один из странных, но фундаментальных аспектов квантовой механики. Исследователи из Стокгольмского университета теперь смогли продемонстрировать, как происходит это изменение.

Несмотря на важность квантового измерения, теоретически, оно все еще содержит вопросы без ответа: мгновенно ли разрушается квантовое состояние во время анализа? Если нет, сколько времени занимает процесс измерения и каково квантовое состояние системы на каком-либо промежуточном этапе?

Теперь ученые из Швеции, Германии и Испании ответили на эти вопросы, используя один атом - ион стронция, захваченный в электрическом поле. Создавая «пленку», состоящую из снимков, сделанных в разное время оценки, они продемонстрировали, что изменение состояния происходит постепенно под воздействием измерений.

Фабиан Покорни, исследователь физического факультета Стокгольмского университета, сказал:

«Всякий раз, когда мы измеряем орбиту электрона, измерение ответит, что электрон находился либо на нижней, либо на более высокой орбите, и никогда не находился между ними. Это верно даже тогда, когда начальное квантовое состояние было суперпозицией обеих возможностей. Измерение, в некотором смысле, заставляет электрон решать, в каком из двух состояний он находится».

Результат эксперимента показывает, что происходит с квантовым состоянием иона в течение миллионной секунды. Съемка показала, как во время измерения некоторые суперпозиции теряются - и как эта потеря является постепенной - в то время как другие сохраняются так, как они должны быть в идеальном квантовом измерении. Благодаря этому эксперименту ученые наблюдали эволюцию в процессе измерения.

Маркус Хеннрих, руководитель группы в Стокгольме, сказал:

«Эти открытия проливают новый свет на внутреннюю работу природы и согласуются с предсказаниями современной квантовой физики».

Эти результаты также важны за пределами фундаментальной квантовой теории. Квантовое измерение является неотъемлемой частью квантовых компьютеров. Группа в Стокгольмском университете работает над компьютерами на основе захваченных ионов, где измерения используются для считывания результата в конце квантового вычисления, пишет TechExplorist.

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