Древние зерна помогли ученым понять пути распространения зерновых в Евразии

Ученые нашли 5200-летние зерна в восточной части Алтая, которые воссоздают трансевразийский путь обмена урожая и отодвигаю дату распространения зерновых в Евразии более чем на 1000 лет назад.

Группа ученых из Китайской академии наук и Института истории человека Макса Планка обнаружила на Алтае самые старые зерна пшеницы, проса и ячменя в Азии. С помощью своей находки исследователи смогли определить пути распространения древних зерновых культур по территории Евразии, что привело к значительным культурным изменениям, а также стало причиной увеличения численности населяющих территорию региона народов и формирования новых государств.

Подробнее об исследовании читайте в материале "Капитала страны": "Обнаруженные учеными на Алтае 5200-летние зерна отодвигают дату обмена зерновых в Евразии более чем на 1000 лет назад".