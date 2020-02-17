Обнаруженные учеными на Алтае 5200-летние зерна отодвигают дату обмена зерновых в Евразии более чем на 1000 лет назад

Зерновые из северного Китая распространились по всей Евразии тысячи лет назад и привели к значительным культурным изменениям. Новые культуры были быстро интегрированы в системы культур, которые использовали преимущества севооборота. В результате рост производительности способствовал увеличению численности населения и формированию государств в Европе и Азии.

Древние зерновые культуры

В своем новом исследовании международная междисциплинарная исследовательская группа показывает, что процесс обмена зерновыми начался по крайней мере на 1000 лет раньше, чем предполагалось ранее, и что люди не только адаптировали свои методы выращивания к суровым условиям окружающей среды, но и растения также отреагировали эволюционными изменениями.

Исторический Шелковый путь известен большинству людей. Однако многие не знают, что товары, технологии, идеи и человеческие гены обменивались через горные долины Центральной Азии за 3000 лет до создания этой сети организованных торговых путей. И именно этот обмен сыграл ключевую роль в развитии культуры в Европе и Азии и позволил перенести такие методы, как разведение лошадей или выплавка металлов, в Восточную Азию. Распространение культур Северо-Восточной Азии на запад и Юго-Западной Азии на восток является одним из наиболее серьезных последствий этого процесса. Однако отсутствие археоботанических исследований в Центральной Азии еще не привело к точному выводу, когда и как этот процесс происходил.

Текущее исследование, проведенное под руководством Китайской академии наук и Института истории человека Макса Планка, сообщает новые подробности о зерновых злаках, которые были недавно обнаружены во время археологических раскопок в горах Алтая. Углеродные датировки показали, что среди них самые старые зерна пшеницы и ячменя, когда-либо найденные на севере Азии. Это смещает график первого сельскохозяйственного использования в этом регионе как минимум на тысячелетие. В то же время, эти зерна - самые старые одомашненные растения, которые до сих пор были найдены в северной половине Центральной Азии, ядре старых обменных маршрутов.

Чтобы показать, как людям удалось выращивать зерно в этих северных широтах, исследование объединяет данные о пыльце в отложениях с данными из древних углей и археоботанических остатков из археологических раскопок Тяньтянь в горах Китайского Алтая. Исследование также показывает, как растения реагируют на новые условия окружающей среды и какие культурные практики позволяют людям выживать в таких трудных для прогнозирования условиях.

Северное распространение зерновых культур

Предки пшеницы и ячменя первоначально развивались в теплых и сухих районах восточного Средиземноморья и Юго-Западной Азии. И все же людям удалось вырастить эти культуры в пяти с половиной тысячах километров к северо-востоку. С помощью палеоэкологических прокси, доктор Синьин Чжоу и его коллеги в этом исследовании задали вопрос, насколько экстремальной была экология вокруг археологических раскопок в пещере Таньтянь 5000 лет назад, то есть во время ее заселения. Пещера находится высоко в горах Алтая в том, что сегодня является холодным и сухим ландшафтом. Однако расследование показало, что климат был немного теплее и влажнее, чем сегодня.

Эти несколько более мягкие условия в регионе были, вероятно, результатом сдвига воздушных масс, которые принесли теплый и влажный воздух в регион с юга. В дополнение к раннему использованию фермерами этой специфической «климатической ниши», анализ показывает, что зерновые культуры адаптировались к новым условиям. Результаты этого исследования дают представление о том, когда и какие эволюционные изменения произошли, включая изменения в продолжительности дня, которые сигнализируют растениям об их периоде цветения и повышенной устойчивости к холоду.

Трансевразийный обмен и распространение сельскохозяйственных культур

Распространению злаков по всей Внутренней Азии в прошлом уделялось большое внимание в биологии и археологии в последние годы. Так доктор Шпенглер, один из ведущих авторов исследования, в своей недавней книге «Фрукты из песков» рассуждает, как ранние торговые пути формировали историю и развитие человека. Смешивание культур из противоположных концов Азии привело к использованию циклов севооборота и более высокой производительности, что, в свою очередь, способствовало увеличению населения и формированию штатов. Метелка проса превратилась в одну из самых важных культур в Европе, а в Восточной Азии то же самое относится к пшенице во времена династии Хань. Хотя давняя традиция выращивания риса делала его основным продуктом в Восточной Азии, китайскую кухню вряд ли можно было бы узнать без продуктов на основе пшеницы, таких как вареные на пару пельмени или лапша, пишет Институт Макса Планка.

Осознание более раннего распространения зерновых

Новые открытия дают основания ставить под сомнение прежние взгляды и позволяют предположить, что небольшие смешанные группы населения оказали немалое влияние на мировую историю посредством миграции, культурного и технологического обмена.

«Это исследование не только представляет самые старые данные по одомашненным злакам в северной Азии, - говорит профессор Сяоцян Ли, директор Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных (IVPP) в Пекине», - но также прослеживает начало трансевразийского обмена, который позже возможно, привел к развитию "Шелкового пути".

Д-р Синин Чжоу, руководитель исследования и председатель исследовательской группы в IVPP в Пекине, подчеркивает:

«Это открытие свидетельствует о человеческой изобретательности и впечатляющей коэволюционной связи между людьми и растениями, которые они выращивают в своих областях».

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