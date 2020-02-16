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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Южной Америке обнаружили останки древних крыс размером с человека

16.02.2020 23:59
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В Южной Америке обнаружили останки древних крыс размером с человека

Археологи обнаружили окаменелости огромной доисторической крысы размером с человека, обитавшей в тропических лесах Амазонки около 10 млн лет назад.

Как отмечают исследователи, животное, известное как Neoepiblema acreensis, весило почти 85 кг и имело 2 огромных клыка, которые использовало для колки орехов и дробления пищи.

Для сравнения:

Серая крыса, обитающая на территории России в среднем весит около 250 грамм (длина тела животного без хвоста: 17–25 см).

Окаменелый череп древней крысы был найден на северо-западе Бразилии.

Ученые предположили, что N. acreensis, несмотря на свои большие размеры, имели менее интеллектуальное поведение, нежели их современные сородичи. Исследователи применили метод компьютерной томографии и выяснили, что мозг животного весил всего 113,4 г.

«Несмотря на то, что Neoepiblema был одним из самых больших грызунов, мозг этого гиганта был очень мал по сравнению с массой тела», – заметил ведущий автор исследования Жозе Феррейра.

Но возможно, грызун и не нуждался в большом мозге, так как в тот период у него почти не было естественных врагов.

Художественная реконструкция N. acreensis. Источник: SWNS

Единственную угрозу для N. acreensis представляли крокодилы, которые также были крупны и жили в заболоченных местах, пишет foxnews.com.

Статья с результатами исследования представлена на страницах издания Biology Letters.

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