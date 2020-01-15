Путин пообещал добиться роста ВВП выше мирового уровня
15.01.2020 22:36
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Президент уверен, что в 2021 году сможет добиться роста ВВП России выше среднего мирового уровня.
- Во время своего ежегодного послания Федеральному собранию, президент России Владимир Путин назвал необходимые условия для того, чтобы поднять ВВП России выше мирового уровня.
- По мнению президента, необходимо привлечь в страну инвестиции, ежегодный прирост которых должен составлять не менее 5%. При этом необходимо обеспечить гарантии крупным инвесторам. Такими гарантиями может стать закон о защите и поощрении капиталовложений, согласно которому налоговые условия для крупных и значимых инвестиционных проектов должны быть неизменными, а срок их действия составлять 20 лет.
- Также, необходимо компенсировать регионам 2/3 выпадающих из-за налогового вычета средств. Это позволить регионам более активно предлагать налоговый вычет малому предпринимательству, не боясь потери бюджетных средств, пишет РБК.
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