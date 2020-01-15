Путин выдвинул кандидатуру на пост председателя Правительства

Президент предложил занять должность председателя Правительства РФ начальнику Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину.

После заявления премьер-министра России Дмитрия Медведева об отставке Правительства, президент Путин предложил кандидатуру на должность председателя Правительства. По информации, предоставленной пресс-службой Кремля, глава России предложил занять должность начальнику Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину и уже представил его кандидатуру на рассмотрение Государственной думе РФ, пишет Облгазета.

При этом известно, что премьер России Дмитрий Медведев займет должность зампредседателя Совета безопасности России, где, по словам Владимира Путина, займется вопросами обороноспособности и безопасности страны.