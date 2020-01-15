Капитал страны
ENGLISH
15 ЯНВ, 16:39 МСК
USD (ЦБ) 61,4328
EUR (ЦБ) 68,3747
Путин предложил изменить политическую систему России. Что президент рассказал о будущем в своем послании
15 Января 2020 228 0 Политика
Президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в 16-ый раз и предложил внести поправки в Конституцию Российской Федерации, которые предполагается вынести на всенародный референдум. Поправки существенно изменят политическую систему и подготовят почву для трансфера власти до 2024 года, когда у Путина заканчивается срок президентских полномочий.
Изменение политической системы
- Путин считает, что в Конституции должна быть закреплена роль Госсовета, который сейчас является совещательным органом при президенте и состоит из глав субъектов федерации, а также членов правительства.
- При этом должна быть повышена роль Государственной думы – нижняя палата парламента должны утверждать председателя правительства, а не как сейчас – голосовать за его кандидатуру.
- В свою очередь, Совет Федерации – верхняя палата парламента – должна утверждать глав силовых ведомств.
- Больше полномочий должно получить местное самоуправление, а разрыв между государственными и муниципальными органами – устранен.
- Президент не должен занимать свою должность больше двух сроков подряд. «Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен с этим», – подчеркнул Путин. При этом президентом может избираться гражданин России, 25 лет проживший в стране и не имеющий иностранного гражданства.
- Главы субъектов, депутаты, правительство, судьи не должны иметь иностранное гражданство, а также виды на жительство или любые другие документы, позволяющие проживать на территории другого государства.
- Президент потребовал также закрепить в Конституции, что государство выполняет социальные обязательства на всей территории страны. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Государство обязуется регулярно проводить индексацию пенсий.
- Также президент предложил закрепить приоритет Конституции внутри страны над международным правом.
- Путин считает, что для утверждения поправок необходимо провести всенародное голосование, а решение принимать «только по его результатам».
Социальные обещания
- Путин призвал к достижению «достойного уровня жизни». Сегодня в России живет около 147 млн человек, однако наша страна вступила в сложный демографический период. «Суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году – 1,5, что для нашей страны мало», – отметил Путин. К 2024 году страна должна повысить коэффициент до 1,7.
- Президент пообещал продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2026 года и выплачивать деньги за первого ребенка. «Хотел предложить новые решения по материнскому капиталу с 1 января 2020 года. При рождении первенца родители получат право на получение капитала на первого ребенка – 466 тыс. руб. Можно и нужно сделать больше и увеличить материнский капитал еще на 150 тыс. руб.». При рождении второго ребенка маткапитал должен выдаваться в увеличенном размере.
- Президент поручил определить, сколько необходимо дополнительных мест для школьников. К середине десятилетия в школах будут учиться 19 млн человек. Он призвал не только строить школы, но также улучшать инфраструктуру образовательных учреждений. В 2021 году школы должны получить «не просто доступ в интернет, а высокоскоростной интернет», а все ученики 1-4 классов – бесплатное горячее питание. Путин призвал обратить внимание на здания, где учатся дети, ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. руб., увеличить количество бюджетных мест в вузах.
- По словам президента, о здравоохранении люди судят не по цифрам и показателям. «Нужно сконцентрировать внимание на первичном звене здравоохранения, именно здесь Россия столкнулась с большим количеством сложных проблем. В этом году нужно в полном объеме завершить строительство сети фельдшерско-акушерских пунктов», – отметил глава России.
- Кроме этого, глава государства пообещал в ближайшее время отремонтировать и оборудовать поликлиники и больницы по всей России, на что будет выделено 550 млрд руб. По словам президента, субъектам РФ необходимо заняться решением жилищных проблем врачей.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
10 ЯНВ, 12:10 ТПП РФ готовит предложения по изменению методики определения государственной кадастровой оценки
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Написать комментарий