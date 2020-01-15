Путин предложил изменить политическую систему России. Что президент рассказал о будущем в своем послании 228 0 Политика

Президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в 16-ый раз и предложил внести поправки в Конституцию Российской Федерации, которые предполагается вынести на всенародный референдум. Поправки существенно изменят политическую систему и подготовят почву для трансфера власти до 2024 года, когда у Путина заканчивается срок президентских полномочий.