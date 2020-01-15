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Путин предложил изменить политическую систему России. Что президент рассказал о будущем в своем послании

15 Января 2020 228 0 Политика
Путин предложил изменить политическую систему России. Что президент рассказал о будущем в своем послании

Президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в 16-ый раз и предложил внести поправки в Конституцию Российской Федерации, которые предполагается вынести на всенародный референдум. Поправки существенно изменят политическую систему и подготовят почву для трансфера власти до 2024 года, когда у Путина заканчивается срок президентских полномочий.

Изменение политической системы

  • Путин считает, что в Конституции должна быть закреплена роль Госсовета, который сейчас является совещательным органом при президенте и состоит из глав субъектов федерации, а также членов правительства.
  • При этом должна быть повышена роль Государственной думы – нижняя палата парламента должны утверждать председателя правительства, а не как сейчас – голосовать за его кандидатуру.
  • В свою очередь, Совет Федерации – верхняя палата парламента – должна утверждать глав силовых ведомств.
  • Больше полномочий должно получить местное самоуправление, а разрыв между государственными и муниципальными органами – устранен.
  • Президент не должен занимать свою должность больше двух сроков подряд. «Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен с этим», – подчеркнул Путин. При этом президентом может избираться гражданин России, 25 лет проживший в стране и не имеющий иностранного гражданства.
  • Главы субъектов, депутаты, правительство, судьи не должны иметь иностранное гражданство, а также виды на жительство или любые другие документы, позволяющие проживать на территории другого государства.
  • Президент потребовал также закрепить в Конституции, что государство выполняет социальные обязательства на всей территории страны. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Государство обязуется регулярно проводить индексацию пенсий.
  • Также президент предложил закрепить приоритет Конституции внутри страны над международным правом.
  • Путин считает, что для утверждения поправок необходимо провести всенародное голосование, а решение принимать «только по его результатам».

Социальные обещания

  • Путин призвал к достижению «достойного уровня жизни». Сегодня в России живет около 147 млн человек, однако наша страна вступила в сложный демографический период. «Суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году – 1,5, что для нашей страны мало», – отметил Путин. К 2024 году страна должна повысить коэффициент до 1,7.
  • Президент пообещал продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2026 года и выплачивать деньги за первого ребенка. «Хотел предложить новые решения по материнскому капиталу с 1 января 2020 года. При рождении первенца родители получат право на получение капитала на первого ребенка – 466 тыс. руб. Можно и нужно сделать больше и увеличить материнский капитал еще на 150 тыс. руб.». При рождении второго ребенка маткапитал должен выдаваться в увеличенном размере.
  • Президент поручил определить, сколько необходимо дополнительных мест для школьников. К середине десятилетия в школах будут учиться 19 млн человек. Он призвал не только строить школы, но также улучшать инфраструктуру образовательных учреждений. В 2021 году школы должны получить «не просто доступ в интернет, а высокоскоростной интернет», а все ученики 1-4 классов – бесплатное горячее питание. Путин призвал обратить внимание на здания, где учатся дети, ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. руб., увеличить количество бюджетных мест в вузах.
  • По словам президента, о здравоохранении люди судят не по цифрам и показателям. «Нужно сконцентрировать внимание на первичном звене здравоохранения, именно здесь Россия столкнулась с большим количеством сложных проблем. В этом году нужно в полном объеме завершить строительство сети фельдшерско-акушерских пунктов», – отметил глава России.
  • Кроме этого, глава государства пообещал в ближайшее время отремонтировать и оборудовать поликлиники и больницы по всей России, на что будет выделено 550 млрд руб. По словам президента, субъектам РФ необходимо заняться решением жилищных проблем врачей.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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