Правительство России ушло в отставку. Путин назначил нового премьер-министра 290 0 Политика

Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил правительство России в отставку и объявил о собственном уходе. Это произошло через три часа после оглашения президентом Владимиром Путиным послания к Федеральному собранию. В своем послании президент предложил вынести на референдум серьезные изменения политической системы. Новым главой правительства Путин назначил главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.