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Правительство России ушло в отставку. Путин назначил нового премьер-министра

15 Января 2020 290 0 Политика
Правительство России ушло в отставку. Путин назначил нового премьер-министра

Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил правительство России в отставку и объявил о собственном уходе. Это произошло через три часа после оглашения президентом Владимиром Путиным послания к Федеральному собранию. В своем послании президент предложил вынести на референдум серьезные изменения политической системы. Новым главой правительства Путин назначил главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

  • Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства на рабочей встрече с главой государства 15 января. Он обсуждал с Путиным инициативы, которые он озвучил во время Послания, а также варианты их реализации. Медведев отметил, что президент предложил изменения Конституции, которые повлияют на баланс власти. «В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения», – подчеркнул премьер. Правительство ушло в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции.
  • Путин выразил благодарность членам правительства и попросил исполнять свои обязанности до формирования нового состава. По Конституции, правительство должно исполнять свои полномочия после отставки вплоть до прихода нового кабинета министров.
  • Путин заявил, что планирует ввести должность заместителя председателя Совета безопасности и предложил этот пост премьеру Медведеву. Он объяснил это тем, что Медведев восемь лет возглавлял правительство и занимался вопросами безопасности и обороноспособности страны.
  • Новым премьер-министром России президент назначил главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. После встречи с президентом Мишустин приехал на внеочередное заседание Госдумы.
  • Глава ЦИК Элла Памфилова допустила, что изменения в Конституцию, которые предложил Путин, не будут выноситься на референдум. По ее словам, не позволяют сроки – власти хотят внести изменения до конца весны. Также она допустила досрочные выборы в Госдуму.
  • В рамках поправок к Конституции Путин предложил дать Госдуме право назначать главу правительства и состав кабинета министров.
  • Новость об отставке правительства привела к падению на рынках. Индекс Мосбиржи снизился на 0,72%, индекс РТС – на 0,92%. Акции Сбербанка упали на 1,29%, «Роснефти» – на 0,86%, «Сургутнефтегаза» – на 0,95%. Рубль вырос с 61,4 до 61,7 за доллар.

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Редакция "Капитала Страны"

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