Правительство в полном составе уходит в отставку

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил об отставке Правительства РФ.

После завершения выступления президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Правительство России в полном составе уходит в отставку. Такое решение, по словам премьера, поможет главе государства ввести те фундаментальные изменения в Конституцию России, о которых Владимир Путин упомянул в своей речи.

Глава России поблагодарил всех членов кабинета министров за совместную работу, отметив, впрочем, что "не все получилось". Владимир Путин попросил членов правительства пока продолжать работу, а Дмитрию Медведеву предложил должность председателя Совета безопасности России, которая будет специально создана, пишет РИА Новости.