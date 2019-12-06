В России выбирают лучшего Деда Мороза

Единственный в России "Конкурс волшебников" стартовал в Ханты-Мансийске.

Многочисленные Деды Морозы и Снегурочки из разных областей России, ближнего и дальнего зарубежья съехались в Ханты-Мансийск, где сегодня состоялась торжественная церемония открытия XIII всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек. Волшебники и их внучки собираются принять участие в новогодних праздничных мероприятиях и конкурсах, а также побороться за главный приз - статус лучшего Деда Мороза России и поездку в одну из столиц Европы.

Более подробную информацию можно найти в материале Капитала страны "К новогоднему костру! Лучшего Деда Мороза России выбирают в Югре".