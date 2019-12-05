Сколько в России Дедов Морозов?

Всероссийский Дед Мороз, Кыш Бабай, Талви Укко, Паккайне. Сколько еще Дедов Морозов проживает в России?

Главного Деда Мороза страны знают все. Новогодний волшебник проживает в Великом Устюге. В его резиденции 18 ноября зажигается самая первая елка в стране, из Великого Устюга главный Дед Мороз России начинает свое новогоднее путешествие и именно сюда дети пишут письма с пожеланиями и просьбами о подарках. Но он является не единственным Дедом Морозом в стране. Во многих регионах России есть свои новогодние волшебники.

Так, в Казани проживает татарский Кыш Бабай, удмуртского Деда Мороза называют Тол Бабай, а вот карельский Паккайне вовсе не "дедушка", а молодой юноша с именем "Морозец". В Карелии есть еще один новогодний волшебник - Талви Укко. Деда Мороза из Бурятии называют Сагаан Убгэн, в Республике Марий Эл живет Юшто Кугыза, а в Мордовии - Якшамо Атя. Хел Мучи - Дед Мороз из Чувашии, Ямал Ири проживает в Ямало-Ненецком АО, а Соок Ирей в Тыве. Есть свои Деды Морозы и на Кавказе - это кабардино-балкарский Уэс-Дадэ, чеченский Гор Дада и осетинский Артхурон. И, конечно, два новогодних волшебника из Якутии Эхээ Дыыл и Чысхаан.

7 декабря Деды Морозы пройдут по главной улице Рязани, которая является "Новогодней столицей" России. Шествие даст старт праздничным новогодним мероприятиям. Подробнее о предстоящем событии и проекте "Новогодняя столица" читайте в материале Капитала страны "Новогодние столицы. Как эстафета праздников привлекает туристов в российские регионы?"