Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 ДЕК, 21:32 МСК
USD (ЦБ)    63,8135
EUR (ЦБ)    70,7245

05 ДЕК, 21:32 МСК
USD (ЦБ)    63,8135
EUR (ЦБ)    70,7245

Сколько в России Дедов Морозов?

05.12.2019 20:26
Комментарии
Сколько в России Дедов Морозов?

Всероссийский Дед Мороз, Кыш Бабай, Талви Укко, Паккайне. Сколько еще Дедов Морозов проживает в России?

Главного Деда Мороза страны знают все. Новогодний волшебник проживает в Великом Устюге. В его резиденции 18 ноября зажигается самая первая елка в стране, из Великого Устюга главный Дед Мороз России начинает свое новогоднее путешествие и именно сюда дети пишут письма с пожеланиями и просьбами о подарках. Но он является не единственным Дедом Морозом в стране. Во многих регионах России есть свои новогодние волшебники.

Так, в Казани проживает татарский Кыш Бабай, удмуртского Деда Мороза называют Тол Бабай, а вот карельский Паккайне вовсе не "дедушка", а молодой юноша с именем "Морозец". В Карелии есть еще один новогодний волшебник - Талви Укко. Деда Мороза из Бурятии называют Сагаан Убгэн, в Республике Марий Эл живет Юшто Кугыза, а в Мордовии - Якшамо Атя. Хел Мучи - Дед Мороз из Чувашии, Ямал Ири проживает в Ямало-Ненецком АО, а Соок Ирей в Тыве. Есть свои Деды Морозы и на Кавказе - это кабардино-балкарский Уэс-Дадэ, чеченский Гор Дада и осетинский Артхурон. И, конечно, два новогодних волшебника из Якутии Эхээ Дыыл и Чысхаан.

7 декабря Деды Морозы пройдут по главной улице Рязани, которая является "Новогодней столицей" России. Шествие даст старт праздничным новогодним мероприятиям. Подробнее о предстоящем событии и проекте "Новогодняя столица" читайте в материале Капитала страны "Новогодние столицы. Как эстафета праздников привлекает туристов в российские регионы?"

Комментировать (без регистрации)
Рязань - новая
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Спрос на новостройки. Как реформа долевого строительства изменила рынок недвижимости в России?

Спрос на новостройки. Как реформа долевого строительства изменила рынок недвижимости в России?
Экономика

Самое сложное решение Медведева. Как премьер-министр подвел итоги 2019 года

Самое сложное решение Медведева. Как премьер-министр подвел итоги 2019 года
Политика 1

Где порошки и шоколадки лучше? Правда ли, что в России те же самые товары хуже, чем в Европе

Где порошки и шоколадки лучше? Правда ли, что в России те же самые товары хуже, чем в Европе
Экономика

«Индивидуальный тариф» ОСАГО. Почему стоимость страховки вырастет на 30%

«Индивидуальный тариф» ОСАГО. Почему стоимость страховки вырастет на 30%
События и факты

Новогодние столицы. Как эстафета праздников привлекает туристов в российские регионы?

Новогодние столицы. Как эстафета праздников привлекает туристов в российские регионы?
События и факты

Украину оставим без денег, США – ответим. Как Германия бьется за «Северный поток-2»

Украину оставим без денег, США – ответим. Как Германия бьется за «Северный поток-2»
Политика

Узнай, страна

В Калужской области начали строительство фабрики по производству современных обоев за ₽ 1,4 млрд

В Калужской области начали строительство фабрики по производству современных обоев за ₽ 1,4 млрд

В Нижнем Новгороде открыли первый в России завод по высококачественной переработке пластика

В Нижнем Новгороде открыли первый в России завод по высококачественной переработке пластика

В Саратовской области начали строительство завода по глубокой переработке пшеницы за 19 млрд рублей

В Саратовской области начали строительство завода по глубокой переработке пшеницы за 19 млрд рублей

В Ставропольском крае открыли самый крупный на Северном Кавказе экспоцентр

В Ставропольском крае открыли самый крупный на Северном Кавказе экспоцентр

Новости дня

21:26 В России планируют увеличить МРОТ В России планируют увеличить МРОТ
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
21:02 Донбасс могут отгородить стеной Донбасс могут отгородить стеной
20:17 Меткая лягушка-геймер стала звездой Сети Меткая лягушка-геймер стала звездой Сети
19:36 "Нафтогаз" предупредил Европу об угрозе повышения цен на газ "Нафтогаз" предупредил Европу об угрозе повышения цен на газ
19:15 Рязань - новая "Новогодняя столица" России Рязань - новая "Новогодняя столица" России
19:15 США ввели новые санкции против России США ввели новые санкции против России
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
18:57 Переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа сорвались Переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа сорвались

Узнай, страна!

10:42 В Калужской области начали строительство фабрики по производству современных обоев за ₽ 1,4 млрд В Калужской области начали строительство фабрики по производству современных обоев за ₽ 1,4 млрд
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter