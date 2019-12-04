Ангела Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Ангела Меркель не считает, что высылка российских дипломатов окажет негативное влияние на саммит "нормандской четверки" в Париже.

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила высылку двух сотрудников российского посольства в Германии. По ее словам, такое решение было принято в связи с тем, что от российской стороны не было получено помощи и поддержки в расследовании убийства в Берлине гражданина Грузии. При этом канцлер отметила, что она обсудила сложившуюся ситуацию и свое решение с союзниками.

Также, Ангела Меркель подчеркнула, что данная ситуация не скажется на проведении встречи в "нормандском формате", так как на саммите в Париже будут обсуждаться проблемы Украины и реализация минских соглашений. Тем не менее она не исключила, что обсудит высылку российских дипломатов с президентом России Владимиром Путиным на двусторонней встречи, которая состоится на полях саммита "нормандской четверки". Других подробностей Канцлер не сообщила, подчеркнув, что после встречи они с Владимиром Путиным расскажут журналистам о том, что будет обсуждено, пишет ТАСС.