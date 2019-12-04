МИД РФ отреагировал на высылку российского посольства из Германии

В МИД РФ отметили, что Москва рассматривает заявления ФРГ о высылке двух российских дипломатов из Берлина как "безосновательные и недружественные"

Российская Федерация планирует принять комплекс ответных мер в связи с высылкой сотрудников российского посольства из Германии. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Ранее, 4 декабря, в МИД ФРГ заявили, что двое сотрудников посольства России будут высланы из Берлина. Российских дипломатов объявили персонами нон грата в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в столице Германии. В Генпрокуратуре ФРГ считают, что убийца может иметь отношение к российским властям.

В МИД РФ отметили, что Москва рассматривает заявления германской стороны о высылке двух российских дипломатов из Берлина как "безосновательные и недружественные". В ведомстве подчеркнули, нельзя допускать "политизированного подхода" в рамках следствия, добавив, что Россия вынуждена реализовать комплекс ответных мер.