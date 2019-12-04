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Песков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

04.12.2019 15:46
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Песков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сомнение, что эта тема может каким-то образом испортить проведение саммита в "нормандском формате", а также "омрачить" встречу президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Париже

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, подозрения в том, что власти России якобы имеют отношение к убийству гражданина Грузии в Германии, беспочвенны.

23 августа 2019 года в Берлине был убит 40-летний грузин. В день инцидента прокуратура ФРГ сообщила о задержании подозреваемого, им оказался 49-летний россиянин.

Во вторник, 2 декабря, ряд немецких СМИ говорили о том, что расследованием этого дела займется Генпрокуратура Германии, так как улики указывают на возможный иностранный след. В свою очередь посольство России в Берлине 3 декабря сообщило, что не получало никаких новых данных по убийству гражданина Грузии в Берлине.

Песков отметил, что в этом деле серьезных подозрений нет, а заявления о причастности к инциденту российских властей - беспочвенны. Так представитель прокомментировал предложения некоторых немецких СМИ о том, что убийца может иметь отношение к правительству РФ. Он добавил, что в Кремле не располагают никакой информацией по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине.

Помимо этого Песков выразил сомнение, что эта тема может каким-то образом испортить проведение саммита в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина), а также "омрачить" встречу президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Париже 9 декабря, пишет ТАСС.

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