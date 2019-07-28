Военно-Морской флот России. XX век и наши дни

В день празднования Дня Военно-Морского флота России интернет-издание "Капитал страны" вспоминает успехи и неудачи, а также историю развития российского флота в XX веке и в наши дни.

У России есть только два надежных союзника – ее армия и флот. Эту крылатую фразу российского императора Александра III полностью подтвердили события Второй мировой войны, которые стали серьезным испытанием для Военно-Морского флота СССР.

Но и годы после ее окончания оказались неудачными для советского военного флота. Руководством СССР была принятая программа сокращения вооружений, что привело к пуску на слом новых и еще не достроенных крейсеров.

А что же наши дни? Как развивался Военно-Морской флот России, каков его состав, надежно ли защищены морские границы страны и каково будущее одного из самых надежных союзников России?

Подробности об истории Военно-Морского флота, а также ответы на поставленные вопросы ищите в эксклюзивном материале издания "Наперекор штормам. Сегодня - день Военно-Морского флота России".