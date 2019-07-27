"Российскому флоту быть!" Великие победы Военно-морского флота России

В преддверии Дня Военно-Морского флота России интернет-издание "Капитал страны" вспоминает великие победы и тяжелые поражения российского флота.

Известно, что русский военно-морской флот, в современном его понимании, был основан последним царем всея Руси и первым Императором Всероссийским Петром I. Император понимал, что без создания сильного военно-морского флота, Россия не сможет стать великой державой. Именно поэтому, царь Петр уделял практически каждую свободную минуту делу всей своей жизни - строительству военного флота, который стал гордостью державы и во многом благодаря которому России удалось получить выход к Балтийскому и Черному морям.

Однако, для этого России пришлось одержать ряд побед таких, как, например, в сражениях со шведским флотом у мыса Гангут (1714 год) и у острова Гренгам (1720 год) или в битве с Турцией в 1790 году, когда русская эскадра под командованием контр-адмирала Ушакова разгромила в Черном море Турецкую флотилию.

Подробнее об этих и других великих победах российского Военно-морского флота читайте в эксклюзивном материале издания "На исторической волне. День Военно-Морского флота России".