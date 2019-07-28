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Наперекор штормам. Сегодня - день Военно-Морского флота России

28 Июля 2019 262 0 Исследования
Наперекор штормам. Сегодня - день Военно-Морского флота России

Этот праздник широко празднуется по всей стране, причем не только военными моряками и политиками, но и простыми гражданами, которые с удовольствием приходят смотреть морские парады. А мы сегодня вспомним основные вехи истории ВМФ РФ в ХХ веке и нынешнее состояние одного из двух самых надежных союзников России.

ВМФ СССР

Во времена СССР Военно-морской флот страны составляли подводные лодки, надводные корабли разного класса, морская авиация, береговая артиллерия, морская пехота.

Основное испытание для ВМФ выпало на время Великой Отечественной войны.

ВМФ СССР

Но тут надо заметить, что вообще судьба всей Второй мировой войны решалась на сухопутном фронте. Поэтому действия ВМФ были целиком подчинены тому, что происходило на суше.

Так, за годы войны Военно-Морской Флот СССР направил на сухопутные фронты свыше 400 тысяч человек. Но вот такой интересный факт. Самый первый приказ открыть огонь по немецким самолетам, вторгшимся на территорию СССР, был отдан начальником штаба Черноморского флота контр-адмиралом И.Д. Елисеевым. С чем он и вошел в историю.

В первое послевоенное десятилетие в СССР было построено 248 дизельных подводных лодок и 619 надводных кораблей разного предназначения. К 1955 году в составе ВМФ СССР находилось 265 дизельных подводных лодок и около 900 единиц боевых надводных кораблей. С 1954 года началось вооружение подводных лодок баллистическими ракетами дальнего действия. Первый в мире запуск такой ракеты (БРПЛ – баллистическая ракета подводных лодок) был осуществлен в 1955 году с лодки Б-67. В 1958 году на вооружение была принята первая советская атомная подводная лодка «К-3».

60-е годы прошлого века стали неудачными для советского военного флота. Так принятая программа сокращений вооружений, привела к пуску на слом семи совершенно новых, в том числе и недостроенных, крейсеров. Программа строительства авианосцев и других надводных кораблей океанской зоны была приостановлена.

В начале 1970-х годов в СССР было начато проектирование и строительство первых авианесущих кораблей проекта 1143. К 1975 году в состав флота было введено около 900 надводных кораблей различного назначения. До 1985 года на вооружение были поставлены подводные ракетоносцы «Акула», имевшие на вооружении ракеты с дальностью стрельбы свыше 8 тысячи километров.

ВМФ СССР

К концу 80-х годов в состав ВМФ СССР входили 64 атомные и 15 дизельных подводных лодок с баллистическими ракетами, 79 подводных лодок с крылатыми ракетами, 96 крейсеров, эсминцев и ракетных фрегатов, и много еще всякой «мелочи». Всего – 1380 боевых кораблей.

В состав сил флота (стратегических и общего назначения) входило более 100 эскадр и дивизий, а общая численность личного состава ВМФ СССР составляла около 450 000 человек. В боевом строю флота находилось 160 надводных кораблей океанской и дальней морской зоны, 83 стратегических атомных подводных ракетоносцев второго поколения, 113 многоцелевых атомных подводных лодок и 254 дизель-электрических. В 1985 году советский флот достиг пика своего могущества.

ВМФ России

ВМФ РФ состоит из четырех структурных подразделений: Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов. Плюс – Каспийская флотилия. Таким образом, все морские границы страны находятся под надежной защитой. По своей численности и военной силе российский флот занимает второе место в мире после американского.

Флот России активно развивается и совершенствуется. Так в ближайшие годы будут построены 10 ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, столько же многоцелевых атомных подводных лодок, 20 дизельных и неатомных подлодок. Наземный флот пополнится 14 фрегатами разных типов, 35 корветами, десантными и ракетными кораблями. Все они будут оснащены новейшими системами вооружений, в том числе средствами противоракетной и противокосмической обороны.

В результате до 2020 года ВМФ РФ получит 54 современных надводных боевых кораблей, 16 многоцелевых подводных лодок, 8 стратегических подводных ракетоносцев проекта «Борей». А еще не менее 20 корветов, 14 фрегатов, от 5 до 10 малых ракетных кораблей. Кроме того, флот пополнится кораблями, выведенными в резерв. И еще более чем 90 единицами вспомогательных судов.

Так что ВМФ России активно развивается, следуя традициям, заложенным Петром Первым.

Сергей Егорушкин
Сергей Егорушкин

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