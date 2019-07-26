В День военно-морского флота в Севастопольской бухте впервые поднимут флаг линкора адмирала Нахимова

Публика в честь празднования Дня ВМФ на военно-спортивном мероприятии в Севастополе впервые сможет наблюдать поднятие флага линкора «Императрица Мария». Напомним, что в знаменитом Синопском сражении он был флагманом у легендарного адмирала Петра Степановича Нахимова.

На флоте сообщили, что поднятие флага линкора состоится на флагштоке около пушки XIX века. Эта пушка уже второй год подряд своим выстрелом откроет военно-спортивное мероприятие. Празднование Дня ВМФ продлится примерно два часа. В течение этого времени публика сможет наблюдать «вальс буксиров» и «фонтаны на воде», которые исполнят корабли вспомогательных служб Черноморского Флота, основы боевой подготовки авиации и кораблей, а также показательные выступления морской пехоты, пишет ТАСС.