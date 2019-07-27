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На исторической волне. День Военно-Морского флота России

27 Июля 2019 355 0 Исследования
На исторической волне. День Военно-Морского флота России

Завтра, 28 июля отмечается день Военно-Морского флота России. А сегодня мы вместе вспомним основные вехи его истории. Не с былинных времен, когда ладьи русичей скользили по Днепру, а с тех пор, когда в России появился военный флот в современном понимании этого слова.

Создание флота и первые победы

Конечно, на Руси испокон веку строили всякие плавающие средства. Лодки-ладьи да казачьи струги. Последние были не так уж и плохи в военном деле. Так в 1656 году около острова Котлин в Балтийском море произошел бой между  казачьими стругами и  шведскими гребными кораблями (других тогда еще не было). Наши прорвались через пушечный огонь и взяли на абордаж флагман шведской флотилии.

Но это и другие подобные подвиги так и были эпизодами. Они не означали создание флота. Русский флот, в современном понимании этого слова, основал Петр Первый. История эта всем хорошо известна. Кто не хочет изучать труды историков  – может почитать замечательный роман Алексея Толстова «Петр Первый». Вот так  примерно выглядели петровские корабли.

Но роман Толстого – это литературное произведение, где допустимы всякие преувеличения или, наоборот, преуменьшения, или фантазия автора. Поэтому вернемся к историческим фактам и  отметим только наиболее знаменательные события.

Россия и Швеция

Это, прежде всего, два грандиозных сражения со шведским флотом у мыса Гангут (1714 год) и у острова Гренгам (1720 год).

Так летом 1714 года русский галерный флот под командованием генерал-адмирала Апраксина направился из Кронштадта  к Аландским шхерам для усиления русского гарнизона в городе Або. Ему преградил путь шведский линейный флот (15 линкоров, 3 фрегата, 2 бомбардирских корабля, отряд гребных судов). Русские, чтобы обойти противника, решили перетащить часть своих судов через переволоку в узкой части перешейка. Силы шведов разделились, и часть из них отправилась к конечному пункту переволоки. Воспользовавшись этим и погодными условиями (штиль) часть русского флота на веслах прорвалась к неподвижно стоящим шведским кораблям. Петр Первый, командующий этой операцией, приказал атаковать противника.

В ходе сражения шведы потеряли 10 кораблей, 361 человека убитыми, 350 ранеными и 237 пленными. Потери России составили 127 убитых и 342 раненых. За участие в Гангутской битве 130 русских офицеров были награждены золотыми медалями, 3 тысячи 284 нижних чинов — серебряными.

В 1720 году у острова Гренгам российский галерный флот разбил шведскую эскадру. Не будем описывать подробности этого сражения. Скажем только, что оно явилось одним из решающих оснований для заключения Ништадского мира и окончания русско-шведской войны.

Россия и Турция

Движемся дальше по ленте истории. 1790 год. Русская эскадра под командованием контр-адмирала Ушакова разгромила в Черном море Турецкую флотилию.

 

Конфликт возник из-за того, что в 1783 году Россия присоединила к себе Крым (сейчас опять, та же коллизия, слава богу, без войны). А тогда Турция, которой, вроде бы как принадлежал Крым, предъявила России ультиматум. И поучила решительный отказ. Турцию поддерживали Англия и Франция (так, морально, в войне не участвуя). И турки пошли вперед. В начале августа 1790 года русская армия начала наступление против турок на Дунае. Но предназначенная для этого гребная флотилия не могла совершить переход на Дунай, из за присутствия в Черном море крупной турецкой эскадры. Поэтому из Севастополя вышла российская эскадра под командованием контр-адмирала Ушакова. Она состояла из 10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 23 вспомогательных судов. На вооружении находилось около 1400 орудий. Ушаков атаковал противника даже не перестраиваясь из походного порядка в боевой.  Турецкий флот был разбит.

 Победителей встречал генерал-фельдмаршал князь Потемкин-Таврический. В написанном им приказе говорилось: "Знаменитая победа, одержанная Черноморскими Ее Императорского Величества силами под предводительством контр-адмирала Ф.Ф.Ушакова, в 29-й день минувшего августа над флотом турецким, который совершенно разбит, служит к особливой чести и славе флота Черноморского. Да впишется сие достопамятное происшествие в журналы Черноморского адмиралтейского правления ко всегдашнему воспоминанию храбрых флота Черноморского подвигов".

Победы и поражения

А потом много еще чего было. Случались и великие победы, и тяжелые поражения. Так во время русско-японской войны 1905 года в Цусимском проливе российская вторая эскадра Тихоокеанского флота потерпела сокрушительное поражение от императорского флота Японии. Но анализ произошедшего послужил последующему качественному развитию военно-морской техники во всех ведущих морских державах, в том числе и в России.

И император Александр Третий с полным на то основанием говорил, что у России есть только два надежных союзника – ее армия и флот.

 

Сергей Егорушкин
Сергей Егорушкин

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