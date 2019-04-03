Раскрыто еще одно возможное место побега Порошенко

03.04.2019 18:21



Как заявляют политологи, в том случае если действующий президент Украины Петр Порошенко проиграет второй тур президентских выборов, он может сбежать из страны. Но не в Испанию или Молдавию, как сообщали некоторые СМИ ранее, а во Львовскую область, где он имеет сильную поддержку и, по некоторым данным, обустраивает себе новую президентскую резиденцию. Подробности читайте в статье интернет-издания Капитал страны.