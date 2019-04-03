Россиянам будут перечислять зарплату по номеру телефона

03.04.2019 18:04



Заместитель председателя Центрального банка России Ольга Скоробогатова во время съезда Ассоциации российских банков рассказала о том, что специалисты ЦБ прорабатывают возможность перевода зарплат россиянам по номеру мобильного телефона. По ее словам, это станет еще одним инструментом в борьбе с "зарплатным рабством". Схема перечисления зарплат выглядит так: работодатель отправляет в свой банк список сотрудников с указанием телефонных номеров, на которые должны быть перечислены зарплаты, а система быстрых платежей будет перечислять деньги сотруднику по номеру телефона в тот банк, который выберет сам сотрудник. При этом зампред отвергла идею создания единого зарплатного реестра, пишет РБК.