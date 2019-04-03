Куда побежит из Киева Порошенко, если не удержит президентскую власть?

Политологи считают, что в случае поражения на выборах или утраты реальной власти после официального избрания Президентом Украины Петр Порошенко отправится не в Испанию или Молдавию, а во Львов, где он обустраивает новую президентскую резиденцию и имеет наибольшую электоральную поддержку.

Эксперт Фонда содействия развитию общественной дипломатии Федор Пашин считает, что во втором туре выборов Петр Порошенко будет бороться за победу любой ценой, но у него есть план на случай, если не удастся «победить».

Эксперты отмечают, что нынешние президентские выборы на Украине отличались самыми «черными» политтехнологиями – было принуждение к дебатам, давление и шантаж, вброс компромата против юмориста Владимира Зеленского, его политическое и даже уголовное преследование, обвинение оппонента в реализации сионистских планов, массовые фальсификации. И все же в первом туре Порошенко набрал вдвое меньше голосов, чем Зеленский – чуть более 15 против 30 с небольшим.

Даже если киевские власти пойдут ва-банк и после второго тура выборов 21 апреля 2019 объявят Порошенко вновь избранным Президентом Украины, не факт, что ему удастся удержать власть. Нельзя исключать того, что начнутся массовые «антипорошенковские» протесты и возникнет хаос, который неизбежно спровоцирует «бегство регионов» от Киева. В СМИ озвучивались версии о том, что при таком развитии событий наводить порядок, скорее всего, будет доверено главе МВД Арсену Авакову, которому на этом этапе доверяют в Вашингтоне, Лондоне и Тель-Авиве.

А Петру Порошенко, придется «уносить ноги» из Киева, как в 2014 году пришлось это сделать Виктору Януковичу. Политологи считают, что обустроившись во Львове, Порошенко сразу возьмет курс на обособлении Галичины, которая в распадающейся стране станет притягательным субъектом для других регионов Правобережной Украины. Вобрав в себя значительную часть земель Западной Украины, Галичина может спешно переформатироваться в новое государственное образование, о котором давно мечтали «западенцы». С учетом того, что оставшийся на левом берегу Днепра хаос будет «сброшен» на Россию, политологи считают, что в Вашингтоне могут оценить и поддержать этот проект и вновь сделать ставку на Порошенко, который в таком случае останется последним украинским «легитимным» президентом.

Эксперты полагают, что подсказку для плана отступления и создания нового государства Петр Порошенко, скорее всего, получил после внимательного просмотра фильма «Слуга народа», в котором главного героя играет его соперник на выборах Владимир Зеленский. В фильме о незавидном будущем Украины речь идет о расчленении страны и обособлении регионов. Эксперты также напоминают о проекте «Новый Иерусалим» - создании нового государства в границах Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепровской областей.

Суть глобальной политической режиссуры в том, чтобы Петр Порошенко, который сделал все возможное, чтобы «добить» страну, спокойно и сытно жил во Львове, пока на оставшейся части Украины начнется война всех против всех, а России придется искать способы справиться с хаосом, царящим возле ее юго-западных границ.