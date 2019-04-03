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Песков просит Росстат объяснить данные о нехватке у россиян денег на обувь

03.04.2019 14:32
Песков просит Росстат объяснить данные о нехватке у россиян денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отчет Росстата о том, что у многих россиян не хватает денег для того, чтобы купить по две пары обуви на сезон для каждого члена семьи. Специалисты Росстата в своем докладе приводят цифру в 35,4%. По словам Пескова, он не понимает откуда взялась именно эта цифра и почему акцент сделан именно на обуви. Он заявил, что был бы благодарен ведомству за разъяснение опубликованных данных, пишет РБК.

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