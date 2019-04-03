03.04.2019 07:54



Заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации озвучил позицию ведомства по проблеме выбора работодателями зарплатных банков в рамках борьбы с "зарплатным рабством". Так, одним из важнейших критериев при выборе зарплатного банка называется широкая банкоматная сеть. Для решения данной проблемы ФАС предлагает отменить комиссию за снятие наличных денежных средств во всех банкоматах, что позволит держателям банковских карт пользоваться банкоматами любых банков при снятии наличных. В своем выступлении Кашеваров ссылается на наличие подобной практики в Великобритании, пишет ТАСС.